Kreis Plön

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Plön sank im Monat September auf 2624. Die aktuelle Quote liegt bei 3,9 Prozent. Im Vergleich zum September 2020 sind jetzt 645 Menschen weniger arbeitslos. Auch gegenüber dem Vormonat August konnte der Wert um 110 Personen reduziert werden. Im Schleswig-Holstein-Vergleich hat der Kreis Plön die zweitniedrigste Arbeitslosenquote – nur in Stormarn ist die Lage besser (3,3 Prozent).

„Die Arbeitsmarktlage im Kreis zeigt sich zu Herbstbeginn von seiner stabilen Seite“, sagte Petra Eylander von der Agentur für Arbeit Kiel, die auch für den Kreis Plön zuständig ist. Sie spricht von einem „anziehenden Arbeitsmarkt“, fast alle Personengruppen würden partizipieren. Vom Endspurt am Ausbildungsmarkt profitiere besonders die Gruppe der Jüngeren von 15 bis unter 25 Jahren. Sie ging im Vergleich zum Vorjahr um 105 Personen zurück.

121 mehr Arbeitslose als vor der Pandemie

„Wir blicken aber auch mit einem Auge auf den Vergleichszeitraum vor den coronabedingten Einschränkungen, dieser Blick ist ein weiterer aussagekräftiger Gradmesser“, so Petra Eylander. 2503 arbeitslos gemeldete Menschen im Kreis Plön waren es im September 2019. Nun liegt die Zahl bei 2624. „Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer liegt somit ‚nur‘ noch um 121 oder 4,6 Prozent über dem Wert vor der Pandemie. Die beiden Werte sind nicht mehr so weit auseinander. Das spricht für eine gute Entwicklung der Plöner Wirtschaft in den letzten Monaten.“ Die große Frage bleibe, ob der Trend nebst der Herbstbelebung durchgängig so anhält. Das weitere Pandemiegeschehen, die Engpässe auf dem Rohstoffmarkt und die gestiegenen Preise könnten noch Einfluss auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt haben.

Von dem Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren fast alle Personenkreise. Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen im Kreis Plön liegt aber in der Konkurrenz zu den Vorjahren noch über den Vergleichswerten. Lag deren Anteil an allen Arbeitslosen im Kreis im September 2019 noch bei 28,5 Prozent, sind es nunmehr 38,2.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg zum Vorjahr um 95. Zum Vormonat konnte die Zahl minimal um acht abgebaut werden. „Der deutliche Aufwuchs der Langzeitarbeitslosigkeit konnte gebremst werden. Ein erneuter leichter Rückgang zum Vormonat stimmt eher verhalten optimistisch. Denn dies kann nur ein erster Schritt bedeuten, da jede und jeder Langzeitarbeitslose eine Person zu viel ist und wir mit allen Kräften im Kreis Plön versuchen wollen, den insgesamt positiven Trend am Arbeitsmarkt noch intensiver zu nutzen, damit sich Langzeitarbeitslosigkeit nicht stärker verfestigt“, resümiert Eylander.

30 mehr freie Stellen gemeldet als einen Monat zuvor

Dem Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter wurden im September 136 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. Das sind 30 mehr als im Vormonat und 18 mehr als im September 2020. Der Schwerpunkt lag jetzt im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungswesen, im Handel und Verkauf, im Gastgewerbe und in der Logistik.

Im Kreis Ostholstein waren im September 4525 Arbeitslose gemeldet, 171 weniger als im Vormonat und 796 ) weniger als im Vorjahr. „Die Arbeitslosigkeit fällt damit auf den niedrigsten September-Stand der letzten 35 Jahre“, berichtet Lübecks Agenturchef Markus Dusch. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte zum Vormonat auf 4,3 Prozent (Vorjahr 5,0 Prozent).