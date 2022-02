Heikendorf/Preetz

Ein Tag voller Forscherdrang und Entdeckungen: Die Nordakademie Hochschule der Wirtschaft hat bereits zum neunten Mal als Pate den Regionalwettbewerb von „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“ ausgerichtet. 68 junge Forscherinnen und Forscher aus 14 Schulen in Schleswig-Holstein stellten sich dieser Herausforderung und präsentierten ihre Projekte in einer Online-Präsentation der Expertenjury.

Darunter war auch Lasse Marten aus Preetz. Der 14-Jährige hatte sich Gedanken gemacht, wie er die Sicherheit von Feuerwehrleuten in verrauchten Gebäuden verbessern könnte. Dazu entwickelte er einen Helm mit Ultraschallsensor, der die Entfernung zu Hindernissen misst und einen Warnton abgibt. Je schneller das Piepen, desto näher das Hindernis. Dafür erhielt er im Bereich Arbeitswelt bei „Schüler experimentieren“ nicht nur den ersten Preis, sondern auch den Sonderpreis Thinking Safety.

Das sind die Siegerinnen und Sieger aus Heikendorf

Erfolge feierten Schülerinnen und Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Heikendorf mit ihren Projekten. Im Bereich Mathematik/Informatik überzeugten Nicolai Schlüter (17) und Lewin Raetzell mit der „fächerübergreifenden KI zum lerngestützten Arbeiten in der Schule“. Dabei geht es um eine App, die mittels künstlicher Intelligenz einzelne Formeln oder Gleichungen Schritt für Schritt erklären soll.

Im Bereich Chemie gewannen Charlotte Rösler (16) und Caroline Eiben (15), die sich mit der Entwicklung beständiger Nahrungsergänzungsmittel mit Hilfe von Cyclodextrinen beschäftigten. Manuel Jesse (16), Jasper Mau (16) und Moritz Trapp (16) lagen im Bereich Arbeitswelt ganz vorne mit der Weiterentwicklung einer Solarzelle und bekamen dafür auch noch einen Sonderpreis.

Zweite Preise gewannen Finn Schmäl (15), Philipp Lamp (15) und Johann Stoltenberg im Bereich Chemie mit der Stabilität von Vitamin C, Lea (14), Lars (11) und Laura (10) Moldenhauer im Bereich Raumwissenschaften mit dem Projekt „Geheimnisse in der Erde“ sowie Diego Adrián Hernandez Briand (11) im Bereich Physik mit dem Thema „Der Reibung auf der Spur“. Max Breit (14) und Cjell Zielewski (15) holten im Bereich Arbeitswelt mit dem Thema „Die Chinesische Mauer – Ein amylopectinhaltiger Mörtel“ zusätzlich zum zweiten Platz auch noch einen Sonderpreis.

Den dritten Platz belegten Ammi Sophie Olsson (17) und Marleen Duhnke (17) im Bereich Arbeitswelt mit ihrer Idee „Von Plastikmüll zu Dämmstoff“. Sie erhielten zudem einen Sonderpreis.

Steigende Teilnehmerzahlen in Schleswig-Holstein

Gabriele Romig vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur freute sich besonders darüber, dass Schleswig-Holstein – anders als andere Bundesländer – in diesem Jahr steigende Teilnehmerzahlen am Wettbewerb verzeichnen konnte. Und das trotz erschwerter Bedingungen: Die Corona-Pandemie habe für manche junge Forscher und Forscherinnen unvorhergesehene Herausforderungen beschert – zum Beispiel bei der Materialbeschaffung.

Die große Beliebtheit des Forschungswettkampfes im hohen Norden sei besonders erfreulich, weil in diesem Jahr das „Jugend forscht“-Bundesfinale in Schleswig-Holstein stattfindet: vom 26. bis 29. Mai in Lübeck. Doch vorher steht für alle Siegerinnen und Sieger der Landeswettbewerb Mitte März auf dem Programm.