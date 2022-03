Vier Autos waren am Mittwoch in einen Unfall auf der B 202 in Martensrade verwickelt. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt. Nur 50 Minuten später wurde ein Fahrer auf der A 21 verletzt. Er knallte gegen die Leitplanke, nachdem ein anderer Pkw unmittelbar vor ihm die Spur gewechselt hatte.