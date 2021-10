Kreis Plön

Sie gehören mit zu den begehrtesten Kräften auf dem Arbeitsmarkt: Erzieherinnen und Erzieher sowie sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten. Doch sie sind schwer zu finden. Und so klagen Träger über zunehmende Personalnot in den Kindergärten. In Preetz mussten jetzt sogar Kinder aus einer Einrichtung in eine andere umziehen. Mancher Träger versucht, mit einem Attraktivitätsprogramm mehr Personal anzulocken.

Wegen der Personalnot sind Kinder aus der Kita Leuchtturm in Preetz vorübergehend in der neuen Einrichtung Rasselbande untergebracht worden. Quelle: Andreas Jacobs

„Wir haben eine Dauerausschreibung für unsere städtischen Kitas laufen“, erzählt Gesa Timmermann, Büroleitende Beamtin in Preetz. „Die Situation ist angespannt.“ Eine krankheitsbedingte Lücke sei in der Kita Leuchtturm entstanden. Da der gesetzlich vorgegebene Personalschlüssel nicht gewährleistet werden konnte, habe man die rund 30 Kinder in Absprache mit der Heimaufsicht in der vor einem Jahr eröffneten Kita Rasselbande untergebracht. Die Übergangslösung verhindere, dass Gruppen geschlossen werden müssten.

Gesa Timmermann bedankt sich für „die tolle Unterstützung“ durch das Rasselbanden-Team, das diese Lösung überhaupt ermöglicht habe.

Stadt Preetz will angehende Erzieher als Azubis einstellen

Nun sollen noch Flyer gedruckt und ausgehängt werden. „Wir suchen händeringend Erzieher, am besten in Vollzeit.“ Man habe mit Zeitarbeitsfirmen gesprochen, aber auch dort seien die gesuchten Fachkräfte rar gesät. Die Stadt will mit einem Attraktivitätsprogramm gegensteuern. Dazu gehören nicht nur bestimmte Vergünstigungen wie kostenloser Besuch in der Schwimmhalle oder Kooperationen mit Sportvereinen und anderen Dienstleistern. Die Stadt überlegt auch, ab 2022 angehende Erzieher als Azubis – mit Gehalt – einzustellen.

Die Kirchengemeinde Plön ist Träger von drei Kitas: dem Regenbogenhaus und der Kita Osterkirche in Plön sowie der Kita Bösdorf. Im Regenbogenhaus werden 93 Kinder von 23 pädagogischen Fachkräften betreut, in der Kita Osterkirche in der Ulmenstraße sind es 75 Kinder bei 21 pädagogischen Fachkräften, in der Kita Bösdorf sind es 30 Kinder/9 Fachkräfte. Gerade ist das Regenbogenhaus im Schiffsthal um zwei Krippengruppen erweitert worden. „Bei einer großen Truppe sind Ausfälle leichter aufzufangen“, sagt Bernd Tode, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates. Einfach sei es trotzdem nicht.

In Bösdorf muss schon mal die Früh- oder Spätschicht ausfallen

„In der Kita Bösdorf können Betreuungszeiten nicht immer abgedeckt werden“, sagt er. Da muss, in Absprache mit den Eltern, schon einmal die Früh- oder die Spätschicht ausfallen. Obwohl die pädagogischen Fachkräfte äußerst engagiert sind und bis zur Erschöpfung arbeiten. Die Kita-Reform hat zu kleineren Gruppen, kürzeren Schließzeiten und einem Schlüssel von zwei Mitarbeitern pro Gruppe geführt. „Das passt nicht mit der Realität im Kita-Alltag zusammen“, so Tode. Werden Erzieherinnen krank, reiche der Personalschlüssel nicht mehr aus, um den Dienstplan abzudecken. Dazu komme, dass „das Land es nicht geschafft hat, ausreichend Erzieher auszubilden“, sagt er.

Die Kita Regenbogenhaus am Schiffsthal in Plön hat einen Anbau bekommen und zwei neue Krippen-Gruppen. Die Arbeiten am Außengelände laufen noch. Quelle: Anja Rüstmann

Die Kirchengemeinde sei aber noch zuversichtlich. „Wir haben zum 1. Oktober die letzte offene Stelle besetzen können“, so Tode. Und das, obwohl auf dem Arbeitsmarkt ein regelrechter Wettbewerb der Träger entbrannt ist, wer den pädagogischen Fachkräften die besten Rahmenbedingungen bietet. „Unsere Kitas haben einen guten Ruf“, es herrsche ein gutes Klima. Also braucht die Kirche in Plön nicht auf Rentner zurückzugreifen, wie es in Rendsburg gerade der Fall ist? Fast. „In der Kita Osterkirche haben wir eine Aushilfskraft, die jenseits der 70 ist“, erzählt Tode. Sie ist ausgebildete Erzieherin und hat immer noch Lust zu arbeiten.

Das Gros der pädagogischen Fachkräfte ist weiblich und eher jung – und möchte selbst gerne Kinder bekommen. „Vier oder fünf Mitarbeiter sind bei uns zurzeit gerade in Mutterschutz oder Elternzeit“, erklärt Tode. Das erleichtert einem Arbeitgeber die Situation natürlich nicht.

In Schwentinental will das DRK Pädagogen mit Prämien locken

In Schwentinental hält sich das Kita-Personalproblem zwar noch in Grenzen, trotzdem wirbt der DRK-Kreisverband Ostholstein mit einem Bündel von Maßnahmen um Personal – auch mittels Geldprämien.

Laut DRK-Kreisvorstand Marc Heeschen fehlten nur in einem Kinderhaus zwei Erzieher, die derzeit „für viel Geld“ von einer Zeitarbeitsagentur der Diakonie zumindest für einen gewissen Zeitraum ersetzt würden. In den anderen beiden Kitas sowie den drei Tagespflegestellen des DRK in Schwentinental gebe es derzeit keine Personalknappheit.

Marc Heeschen, als Vorstand im DRK-Kreisverband auch für Kitas zuständig, will Kita-Personal mit Prämien ködern. Quelle: Jürgen Küppers

3000 Euro könnten beim Wechsel zum DRK gezahlt werden

„Weil sich das natürlich sehr schnell ändern kann, werben wir jetzt aktiv um Mitarbeiter“, erklärt Heeschen auf Nachfrage. So würden beispielsweise derzeit sämtliche Anträge auf Fortbildungen genehmigt, um Erzieher in Diensten des DRK zu halten. Wer eine Kollegin oder einen Kollegen anderer Träger für eine DRK-Kita anwirbt, könne mit einer Prämie in Höhe von 750 Euro rechnen.

Richtig lukrativ könnte es für Erzieher werden, die von sich aus beim DRK anheuern. Laut Heeschen erwäge der Vorstand eine satte Prämie in Höhe von 3000 Euro, wie sie bei Pflegekräften bereits gezahlt werde.

SOS-Kinderdorf lockt mit attraktiven Bedingungen

Der Kindergarten am SOS-Kinderdorf in Lütjenburg präsentiert sich als Arbeitgeber, der seinem Personal ein attraktives Umfeld bereitet, so schildert es der zuständige Bereichsleiter Martin Wiens. Dennoch: „Eine freie Stelle ist heute schwerer zu besetzen als noch vor zehn Jahren.“ Der Kindergarten wirbt für sich mit einer Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Neue Mitarbeiter bekommen sofort eine unbefristete Stelle.

Die Kinder des Kindergartens im SOS-Kinderdorf haben Herbstschmuck aus Papier an den Zaun gehängt. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Zusätzlich begleitet die Einrichtung, in der 45 Kinder betreut werden, die Erzieher und Erzieherinnen auch fachlich. Die Mitarbeiter erhalten ein Coaching, es gibt Konzepttage.

Wiens setzt auch auf gezielte Nachwuchswerbung. Neben den zehn Angestellten gibt es auch zwei junge Frauen, die ein Freiwilliges soziales Jahr ableisten. Die Hoffnung: Sie finden Interesse am Beruf und bleiben dabei.

Von Silke Rönnau Anja Rüstmann