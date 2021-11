Plön/Eutin

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Plön ist im Monat November auf 2494 gesunken. Seit mindestens 30 Jahren ist damit wieder ein Wert unter 2500 registriert worden. Auch mit der Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent wurde ein Niveau erreicht, das unter dem der „Vor-Corona-Zeit“ liegt, sagt Petra Eylander von der Agentur für Arbeit in Kiel, die auch für den Kreis Plön zuständig ist.

Vor genau einem Jahr meldete die Agentur für Arbeit 3093 Arbeitslose und damit eine Quote von 4,6 Prozent. Vor einem Monat, also im Oktober 2021, waren es noch 2560 arbeitslose Männer und Frauen bei einer Quote von 3,8 Prozent. Mit den aktuellen Zahlen hat der Kreis Plön im Vergleich aller schleswig-holsteinischen Kreise nach Stormarn (3,1 Prozent) im November die zweitniedrigste Arbeitslosenquote.

Mit Elan in den Winter

„Der Arbeitsmarkt startet mit Elan in den herannahenden Winter“, sagt Petra Eylander. Bei aller Freude über diese positive Momentaufnahme am Arbeitsmarkt bleibe vor dem Hintergrund der Entwicklung des aktuellen Infektionsgeschehens aber abzuwarten, ob in den nächsten Wochen Einschränkungen für die Wirtschaft vermieden werden können, erklärt die Agentur-Chefin.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Fakt ist aber“, blickt sie auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes seit Ende des zweiten Lockdowns zurück, „dass sich der Arbeitsmarkt im Kreis Plön in den vergangenen Monaten von seiner robusten Seite gezeigt hat und sowohl Nachholeffekte als auch kurzfristige Einstellungen für das nahende Weihnachtsgeschäft für eine Erholung gesorgt haben“. Insbesondere die jüngeren arbeitslosen Menschen konnten zuletzt von dem positiven Trend am Arbeitsmarkt im Kreis profitieren. Ihre Zahl ist sowohl im Vorjahres- als auch im Vormonatsvergleich überproportional zurückgegangen.

Schwerbehinderten eine Chance geben

Mit Blick auf den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember möchte Petra Eylander dafür werben, auch schwerbehinderten Menschen eine Chance geben. „Schwerbehinderte Menschen sind, am richtigen Arbeitsplatz eingesetzt, genauso leistungsfähig wie andere Arbeitnehmer. Sie zeichnen sich oft durch eine gute Ausbildung und einen hohen Grad an Loyalität aus. Ich bitte daher alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Kreis Plön, auch Menschen mit einer Beeinträchtigung eine Chance auf Ausbildung oder Arbeit zu geben. Die Unterstützung der Agentur für Arbeit reicht dabei von A wie Arbeitshilfen über B wie Beratung bis Z wie Zuschüsse.“

Im November wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter im Kreis Plön 118 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. Das sind zehn oder 9,3 Prozent mehr als im Vormonat Oktober und zwei oder 1,7 Prozent mehr als im November 2020. Der Schwerpunkt lag im Gesundheits- und Sozialwesen, bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen aber auch im Gastgewerbe und im Handel. Vor zwei Jahren waren dem Arbeitgeberservice lediglich 70 Stellen zur Besetzung gemeldet worden.

Lesen Sie auch Klotz-Blitzer sorgt im Kreis Plön bisher für 100 Fahrverbote

Im Kreis Ostholstein wurden im November 4745 Arbeitslose gemeldet, 247 mehr als im Vormonat und 847 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte zum Vormonat auf 4,5 Prozent und lag um 0,8 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. „Das Saisonende lässt die Arbeitslosigkeit erwartungsgemäß in der Tourismusregion Ostholstein ansteigen. Dieser Anstieg fällt jedoch viel moderater aus als in den Vorjahren“, erklärt dazu Markus Dusch von der Agentur für Arbeit in Lübeck, die auch für den Kreis Ostholstein zuständig ist.