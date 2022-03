Kreis Plön lässt geschützte Maulwürfe töten: Jetzt reagiert die Politik

Plön

Die Maulwurf-Tötung vom Sportplatz im Plöner Schlosspark hat Einzug in die Politik gehalten. Die Kreistagsfraktion Klar.Grün mit Susanne Elbert und Dennis Mihlan hat beim Kreispräsidenten einen Antrag eingereicht.

Der Kreistag Plön soll demnach beschließen: „Die Kreisverwaltung wird beauftragt, Maulwürfe auf Flächen/Grundstücken in Trägerschaft des Kreises ausschließlich nicht letal zu bekämpfen beziehungsweise zu vergrämen und den Status des Maulwurfs als besonders geschützte Art zu respektieren.“

Kreis Plön tötet Maulwürfe mit chemischen Mitteln

Das ist zurzeit nämlich nicht so. Im Schlosspark Plön ist ein Schädlingsbekämpfer dabei, die Maulwürfe zu töten – mit chemischen Mitteln. Dafür hat der Kreis Plön eine Sondergenehmigung beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) erwirkt.

Der Europäische Maulwurf ist eine besonders geschützte Art. Laut Bundesnaturschutzgesetz sind die Jagd und insbesondere die Tötung der Maulwürfe verboten, begründen Elbert und Mihlan ihren Antrag. Die Aktivitäten von Maulwürfen sind für viele Bürgerinnen und Bürger des Kreises ein Problem. Unabhängig davon, ob die Maulwürfe in privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen oder auf Vereinsflächen auftreten, ist es untersagt, Maulwürfen nachzustellen, sie zu bejagen oder gar zu töten. Einzig die Vergrämung der Maulwürfe ist zulässig – daran haben sich alle zu halten.

Außerdem erklären Elbert und Mihlan: Der Kreis Plön hat, wie in vielen Bereichen, auch in puncto Natur- und Artenschutz eine Vorbildfunktion und wäre gut beraten, sie auch wahrzunehmen. Auch wenn es eine Ausnahmegenehmigung für das Töten der Maulwürfe im Bereich des Sportplatzes im Plöner Schlossgarten gibt, sollte der Kreis Plön davon absehen, Tötungen umzusetzen.

Andere vergrämen Maulwürfe mit einfachen Mitteln

So wie es dem Kreis Plön mit der Fläche im Schlosspark ergeht, ergeht es vielen Menschen in Gärten, Wiesen und auf Sportplätzen. Dort gibt es in aller Regel keine Ausnahmegenehmigungen, trotzdem schaffen es die Verantwortlichen, die Maulwürfe zu vergrämen oder zumindest die Schäden zu beseitigen, oft mit einfachen Mitteln.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Da der Kreistag erst am 31. März zusammentritt, fordern wir ein sofortiges Moratorium für den Umgang mit Maulwürfen durch den Kreis Plön und bitten die Landrätin, alle Maßnahmen zur Tötung von Maulwürfen umgehend zu beenden“, so Elbert und Mihlan.