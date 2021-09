Kreis Plön

Der Rettungsdienst im Kreis Plön wird neu aufgestellt. Um die gesetzliche Hilfsfrist von zwölf Minuten zwischen der Alarmierung und dem Eintreffen der Notfallassistenten flächendeckend gewährleisten zu können, müssen zwei neue Rettungswagen angeschafft, eine neue Rettungswache gebaut und zwei Standorte erweitert werden. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, dass der Kreis Plön in Auftrag gegeben hat, um „die hilfsfristgerechte, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung (des Kreisgebietes) mit Rettungsmitteln“ festzustellen.

Die gute Nachricht zu Beginn. „Innerhalb eines Zeitraums von 12 Minuten werden 87,8 Prozent der Notfälle durch ein Rettungsmittel erreicht“, konstatieren die Gutachter. Allerdings sei ohne die Berücksichtigung der Versorgung durch Rettungsfahrzeuge aus den Nachbarkreisen und –städten eine flächendeckende und fristgerechte Versorgung nicht möglich. Diese Bestandsaufnahme gelte insbesondere für das Gebiet rund um Wankendorf, das derzeit vor allem von den Rettungsdiensten aus dem Kreis Segeberg (Bornhöved) und der Stadt Neumünster angefahren würde.

Ascheberger Wache soll nach Stolpe umziehen

Diese Lücke soll nun schnellstmöglich durch den Bau einer neuen Rettungswache zwischen Wankendorf und Stolpe geschlossen werden. Ein geeignetes Grundstück wurde bereits – in Abstimmung mit dem Gutachter – in idealer Lage nahe der Autobahnauffahrt zur A21 gefunden worden. Die Wache soll neben der Straßenmeisterei entstehen, bestätigt Stolpes Bürgermeister Holger Bajorat, der die Realisierung des Vorhabens aktiv unterstützt.

Rettungsdienst: Einsätze und Hilfsfristen Vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019 fuhr der Rettungsdienst im Kreis Plön insgesamt 21.246 Einsätze. 3380 Mal rückte ein Notarzt mit aus. Innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von 12 Minuten für den Zeitpunkt der Alarmierung bis zum Eintreffen vor Ort konnten 87,8 Prozent dieser Notfälle durch ein Rettungsmittel erreicht werden. Der vom Kreis Plön geforderte „p90-Wert“, der besagt, dass mindestens 90 Prozent der Einsätze fristgerecht abgearbeitet werden müssen, konnte nur im Versorgungsbereich Preetz eingehalten werden. Die anderen Wachen lagen zwischen 13 und 15 Minuten und verfehlten damit das Zeitziel im statistischen Durchschnitt um ein bis drei Minuten.

Im Zuge der mittlerweile schon abgeschlossenen Planung für ein unmittelbar angrenzendes Gewerbegebiet nutze man die Möglichkeit, auch für das Grundstück, das aktuell ein nicht mehr benötigtes Regenrückhaltebecken beinhalte, das entsprechende Baurecht herbeizuführen. Spätestens ab November 2021 soll die Erschließungsplanung durch das Amt Bokhorst-Wankendorf priorisiert ausgeschrieben werden. Durch dieses beschleunigte Verfahren könnte der Kreis voraussichtlich im Frühjahr 2022 mit der Baumaßnahme beginnen, blickt Bajorat in die Zukunft.

Spätestens wenn das Gebäude dann tatsächlich steht und in Betrieb genommen wird, soll die kleine Wachstation in Ascheberg aufgelöst werden und deren Besatzung samt Fahrzeug nach Wankendorf umziehen.

Zweites Team für Standort Plön

Die zentral zwischen der B76 und B430 gelegene Plöner Rettungswache „am Güterbahnhof“ wird hingegen aufgestockt. Das neue zweite Rettungsteam der Johanniter-Unfallhilfe ist samt Fahrzeug bereits provisorisch vor Ort mit eingezogen. Übergangsweise steht der Wagen derzeit meist in der Waschhalle, die gemeinsam mit der Plöner Feuerwehr und dem städtischen Baubetriebshof genutzt wird. In wenigen Wochen soll ein Container für die zusätzliche Besatzung aufgestellt werden. Diese Interimslösung verschafft dem Kreis und der Stadt Plön etwas Luft für ein größeres Projekt.

Der neue zweite Rettungswagen wird in der alten Plöner Rettungswache derzeit in der Waschhalle der Feuerwehr untergestellt. Quelle: Dirk Schneider

Auf Anregung der Stadt Plön prüfen die Planer des Kreises derzeit die Möglichkeit, die vergrößerte Rettungswache auf einem Bereich des Parkplatzes nordöstlich des Feuerwehrhauses zu errichten. Dadurch bliebe die räumliche Nähe, von der Rettungsdienst und Wehr derzeit profitierten, weiterhin erhalten, versucht Plöns Bürgermeister Lars Winter diese Idee weiterzuentwickeln. Zumal die Stadt im Zuge dieses Umbaus auch erforderliche Modernisierungsmaßnahmen an den Hallen der Wehr ausführen könne. Eine Aussage zur Fertigstellung sei aufgrund der umfangreichen Planungsschritte zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Neubau auch in Lütjenburg geplant

Auch die Rettungswache Lütjenburg muss für einen zweiten Rettungswagen ausgebaut werden. Das Fahrzeug ist mittlerweile tagsüber im Einsatz, muss aber außerhalb der Wache abgestellt werden. Zudem sind die vorhandenen Räumlichkeiten für eine Nachtbesetzung nicht ausreichend. Nach Beratung mit der Stadt Lütjenburg soll nun auf dem ehemaligen Kasernengelände eine neue Wache entstehen. Der Kreis plant, dafür einen Teil des Stabsgebäudes „am Kahlenberg“ mit entsprechendem Grundstücksanteil zu erwerben und eine Fahrzeughalle im rechten Winkel an das Gebäude anzubauen. „Für mich ist dieses Projekt bereits gebucht“, kommentiert Bürgermeister Dirk Sohn den aktuellen Planungsstand.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So habe sich der Kreis bereits an einen von der Stadt Lütjenburg durchgeführten Architektenwettbewerb „angeheftet“, um das Vorhaben zeitnah zu realisieren, bestätigt eine Verwaltungsvorlage. Und die ersten Entwürfe lägen bereits vor. Vorbehaltlich der Finanzierungszusage rechnen Kreis und Stadt mit einer Inbetriebnahme der neuen Rettungswache in Lütjenburg Ende 2023.

Der Stützpunkt Giekau/Seekrug, der kürzlich zur eigenständigen Rettungswache aufgewertet wurde, bleibt unverändert. In Probsteierhagen wird einer der vier Rettungswagen durch einen Krankenwagen ersetzt, aus Preetz einer der vier Rettungswagen zugunsten von zwei Krankenwagen abgezogen.