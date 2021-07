Plön/Lebrade

Fünf Hektar Gewerbegebiet sollen in der Gemeinde Lebrade entwickelt werden, an der Bundesstraße 430/Ecke Dorfstraße. Die erste Idee war eigentlich Bestandssicherung der ansässigen Firmen, dann ging es in Richtung eines Interkommunalen Gewerbegebietes unter Beteiligung von Lebrade, Plön, Rathjensdorf und Grebin. Inzwischen hat die Kreisplanung übernommen und die Wirtschaftsförderungsagentur (WFA) mit ins Boot geholt.

Auch im ländlichen Raum des Kreisgebietes besteht ein Bedarf für die Neuansiedlung oder Vergrößerung von Gewerbebetrieben. Diesem Bedarf steht nur ein geringes Angebot an freien und vor allem gut gelegenen und preisgünstigen Flächen gegenüber. Kreisplanung und WFA melden nun erste Erfolge.

Zwischen Kossau (Gemeinde Lebrade) und Plön, entfernt von der Ortslage aber dicht an der B 430, soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Quelle: Anja Rüstmann

Einfach ist die Lage nicht. Die Möglichkeiten der Gemeinden zur Flächenbereitstellung für Gewerbe sind gegenüber früheren Jahren erheblich erschwert, weil die Bodenpreise und die Kosten für Planung und Erschließung exorbitant gestiegen sind. „Für kleine Gemeinden besteht damit kaum noch eine Möglichkeit, ein eigenes Gewerbegebiet zu planen, weil die Investitionskosten so hoch sind, dass deren Refinanzierung über Steuereinnahmen nicht absehbar ist“, heißt es vom Kreis Plön. Zudem fehle es häufig an der Akzeptanz in der Wohnbevölkerung für solche Vorhaben.

Viele Dörfer leeren sich tagsüber, Bewohner arbeiten in den Städten

Die Folge ist: Immer mehr Arbeitsplätze in den ländlichen Gebieten gehen verloren. Dörfer leeren sich tagsüber, wenn die Arbeitenden in die Städte fahren. Dies alles hat Auswirkungen auf das Dorfleben, die Versorgung, die freiwillige Feuerwehr und die Vereine. „Hier wollen wir mit unserer Kompetenz in der Kreisplanung und der WFA den Städten und Gemeinden unterstützend zur Seite stehen“, erläutert Landrätin Stephanie Ladwig.

"Wir wollen den Städten und Gemeinden unterstützend zur Seite stehen", sagt Stephanie Ladwig. Landrätin des Kreises Plön. Quelle: hfr

In Zusammenarbeit mit zwei Lebrader Unternehmen wird jetzt der Versuch unternommen, Unternehmen und Arbeitsplätze auf dem Land zu halten. Ziel ist die Entwicklung eines Gewerbeflächenangebotes im Lebrader Ortsteil Kossau an der B 430. Gegenüber vom Schluensee befinden sich hier zurzeit ein Kies- und Schotterwerk und ein Container-Service sowie das Tierheim des Kreises Plön. Holger Bajorat, Geschäftsführer der WFA dazu: „Wir freuen uns, dass wir bei der interessanten Entwicklung zwischen der Stadt Plön und der Gemeinde Lebrade unterstützend und steuernd dabei sein können.“

„Das Gewerbegebiet wäre für alle in der Region gut“

„Wir freuen uns immer, wenn sich Gewerbe ansiedelt“, sagt Plöns Bürgermeister Lars Winter. Ein Gewerbegebiet in der Lage muss mit dem Unterzentrum zusammen entwickelt werden“, erklärt er die Plöner Beteiligung. Das Unterzentrum ist die Stadt Plön. „In einer groben Vorplanung war von rund 30 Grundstücken die Rede“, sagt Lebrades Bürgermeister Jörg Prühs. „Wir als Gemeinde sind nicht in der Lage, Erschließung, Vermarktung und Vorfinanzierung zu übernehmen.“ Jetzt organisiert der Kreis, mit Unterstützung der WFA. Prühs ist sicher: Es ist für alle in der Region gut. „An der B 430, nicht direkt am Ort, ist das Gebiet gut gelegen“, erklärt er und meint damit auch die gute An- und Abfahrt. Bis zum Plöner Gewerbegebiet am Behler Weg sind es nicht einmal drei Kilometer. Plön selber hat kaum Flächen, um weiteres Gewerbe anzusiedeln.

Derzeit wird an den Grundlagen für eine öffentliche Förderung der Erschließung des Gebietes gearbeitet. „Der Bestand der beiden vorhandenen Unternehmen könnten gesichert und zusätzliche Flächen für örtliche Gewerbe geschaffen werden“, heißt es vom Kreis Plön. Die Wirtschaftsförderungsagentur des Kreises Plön ist federführend mit der Aufgabe befasst, die Kreisplanung unterstützt durch entsprechende planerische Vorklärung gegenüber dem Land und zwischen den beteiligten Kommunen. Die Gemeinde Lebrade und die Stadt Plön stimmen sich inhaltlich über diese Entwicklung eng ab.

Am Ende soll stufenweise ab 2024 ein rund fünf Hektar großes, öffentlich gefördertes Gewerbeflächenangebot für Plöner Betriebe und Betriebe des Amtsbereiches Amt Großer Plöner See stehen. Noch sei aber nicht sicher, ob dieser Entwicklungsansatz wirklich zum Erfolg führen wird. Es sind zahlreiche förmliche und planerische Auflagen zu beachten. Und natürlich geht es um das Finanzierungskonzept. Das soll in den kommenden Monaten erarbeitet und auch mit der Bauleitplanung begonnen werden.