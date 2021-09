Plön

In den Museen gibt es prächtige Uniformen mächtiger Generäle oder Könige. Aber den Frack eines Dieners findet man nicht. Mit einer Ausnahme: das Kreismuseum in Plön. Dort ist der 100 Jahre alte Dienstanzug zu sehen, den einst ein Diener auf Gut Lammershagen trug. Sogar ein Foto von dem Mann existiert noch.

Jürgen Oswald, Kunstexperte in Diensten des Optikunternehmens Fielmann, entdeckte das seltene Stück in einem Antiquitätengeschäft in der Gemeinde Rantzau zwischen Plön und Lütjenburg.

Der Inhaber hatte den Frack aus dem Nachlass einer verstorbenen Gräfin von Baudissin erworben. Auf welchen Wegen der Frack zu ihr kam, ist ein Rätsel. Auch, warum das Stück in einem Karton erhalten blieb und nicht wegen seines desolaten Zustands weggeworfen wurde.

Museumsleiterin Julia Meyer spricht von einem „einzigartigen Ausstellungsstück“. Solche Dinge seien nirgendwo gesammelt worden. Es sei ein Wunder, dass es überhaupt erhalten wurde.

Ein Vermögen mit Seife gemacht und in Güter investiert

„Ich habe das sofort gekauft“, sagt Oswald, auch wenn Fraßgänge von Motten und kleine Löcher den blauen Stoff ziemlich ramponiert aussehen ließen. Ein Glücksfall: Zum Kleidungsstück gehörte ein kleines Foto auf dem die Herkunft stand: Gut Lammershagen.

Ein zweites Indiz sichert das Gut als Arbeitsplatz des Dieners ab. Auf den blitzenden Knöpfen sind die Initialen „C“ und „H“ zu lesen. Sie stehen für Carl Hirschberg, der das Gut Lammershagen 1901 erwarb. Hirschberg stammte aus Hamburg und hatte sein Vermögen mit einer Seifensiederei, als Reeder und Großkaufmann gemacht. Eine Reihe seiner Gebäude und Besitztümer ließ er mit seinen Initialen verzieren.

Hirschberg war nicht der einzige Hanseat, den es aufs Land verschlug. Viele Hamburger kauften Güter in Schleswig-Holstein als gute Geldanlage.

Oswald wollte den Frack natürlich nicht für sich. Fielmann unterstützt regelmäßig Museen mit Schenkungen. Im Plöner Kreismuseum passt es zu einer Ausstellung über das Leben auf dem Land. Museumsleiterin Meyer: „Das ist ein Stück Gutgeschichte aus der Region.“ Vielleicht kommt noch eines dazu. Ludwig Hirschberg, der Nachfahre von Carl Hirschberg, besitzt eine historische Uniform eines Kutschers.

Der Name des Dieners auf dem Foto ist unbekannt. Es müsste jemand in dem Archiv auf Gut Lammershagen nachschauen, wer vor 100 Jahren auf der Lohnliste der Hirschbergs stand, die noch heute im Besitz des Anwesens sind. Möglich ist auch, dass der Mann ohne Namen den Herrschaften nur zeitweise das Frühstück und nachmittags einen Sherry servierte. Vielleicht verbrachte er seine Zeit hauptsächlich an den anderen Wohnorten der Hirschbergs.

Warum ließ sich der Diener fotografieren?

Man kann auch hinterfragen, warum das Foto im Besitz der Familie Hirschberg war. Wieso hat man ein Porträt eines Angestellten? Das Bild wurde aufwendig aufgenommen in einem Fotostudio, wahrscheinlich in Hamburg. Vielleicht ein Abschiedsgeschenk des Dieners ohne Namen?

Fielmann finanzierte nicht nur den Kauf, sondern auch die Konservierung des Stoffes. 66 Stunden arbeitete Konservatorin Rosemarie Selm an dem dunkelblauen Frack, damit er halbwegs das Zerstörungswerk der Insekten nicht mehr erkennen lässt.

Für Selm eine besondere Erfahrung: Der Dienerfrack aus Schafswolle ist unheimlich steif und unheimlich schwer. „Das ist wie aus Eisen“, dachte sie nach dem ersten Kontakt mit dem Stoff. Freundlich ausgedrückt könnte man auch „formstabil“ sagen.