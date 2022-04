Laboe

Normalerweise ist die Nachfrage nach Erstorientierungskursen für Flüchtlinge der Kreisvolkshochschule (KVHS) Plön besonders in den kleineren Gemeinden im Kreisgebiet gering. Seit einigen Wochen ist das anders. Denn mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der zunehmenden Anzahl an Flüchtlingen im Kreis Plön steigt der Bedarf an erster Hilfe in Sachen Sprache und Kultur. Die Kreisvolkshochschule startet daher jetzt in Laboe einen ersten Kursus. Weitere sind bereits in Planung, es fehlen allerdings noch Dozentinnen und Dozenten.

Christine Künzel von der Kreisvolkshochschule Plön ist zufrieden. Insgesamt 20 Frauen und Männer konnte sie allein in Laboe in einem gerade gestarteten Erstorientierungskursus unterbringen. Die meisten kommen aus der Ukraine, aber es sind auch Menschen aus Syrien und anderen Ländern dabei. „Alle Flüchtlinge profitieren jetzt von unseren Kursen“, sagt sie. Denn üblicherweise braucht sie mindestens 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einen Kursus. Die kamen bisher in den meisten Orten im Kreis Plön nicht zusammen.

Bedarf ist mit der Ankunft von ukrainischen Flüchtlingen enorm gestiegen

Mit der Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge ist der Bedarf aber so enorm angestiegen, dass es in Laboe bereits eine Warteliste mit weiteren 16 Menschen gibt, die im Erstorientierungskursus etwas über das Land lernen möchten, in das sie gekommen sind. Dazu gehört neben den ersten Sprachversuchen auch das Kennenlernen von Kultur und Besonderheiten.

Fast täglich erreichen Christine Künzel weitere Anfragen von Familien, die geflüchtete Menschen bei sich aufgenommen haben, oder von Sprachpaten. Deswegen soll es zusätzliche Kursus-Angebote auch in anderen Gemeinden im Kreis Plön geben. Doch es fehlen noch Dozentinnen und Dozenten.

„Der Erstorientierungskursus ist kein reiner Sprachunterricht. Er soll dazu dienen, dass die Menschen hier ankommen und sich vor Ort orientieren können“, erklärt Christine Künzel. Deswegen seien die Lehrkräfte relativ frei in der Gestaltung des Unterrichts, der in der Regel an drei Vormittagen in der Woche zu je vier Stunden angeboten wird (bis zum Herbst). Es dürfen sogar Exkursionen beispielsweise in öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Behörden gemacht werden.

Lesen Sie auch Krieg in der Ukraine: Alte Tennishalle in Schwentinental: Bis zu 40 Flüchtlinge sollen hier einziehen

Voraussetzung für die Übernahme einer Dozentenfunktion im Erstorientierungskursus der KVHS ist die Erfüllung eines von insgesamt fünf Kriterien (Zulassung als Lehrkraft für Integrationskurse des BAMF, philologischer Hochschulabschluss, pädagogischer Hochschulabschluss, Sprachlehrerfahrungen von mindestens 500 Unterrichtseinheiten oder Inhaber von Zertifikaten/Fortbildungen im DaF/DaZ-Bereich im Umfang von mindestens 100 Unterrichtseinheiten). Neben Laboe sollen demnächst Kurse in Plön, Schönberg und Lütjenburg sowie in Kooperation mit der Förde-Volkshochschule in Schwentinental starten. In Preetz organisiert die Awo die Kurse.

Kreisvolkshochschule: Dozenten und Kinderbetreuer gesucht

Die Kreisvolkshochschule sucht außerdem noch Helfer und Helferinnen für die Kinderbetreuung. In Laboe und Plön können die Flüchtlinge während der Unterrichtszeiten in einem benachbarten Raum ihre nicht schulpflichtigen Kinder betreuen lassen. „ An diesen Standorten haben wir für die Nutzung unserer Räumlichkeiten wunderbare Voraussetzungen“, sagt Christine Künzel.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daher würde sie sich freuen, wenn aus der Warteliste in Laboe mit Hilfe weiterer Lehrkräfte ein zusätzlicher Erstorientierungskursus entstehen könnte. Die Kosten für die Kurse trägt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Ausgaben für die Kinderbetreuung übernimmt der Landesverband der Volkshochschulen.