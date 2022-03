Krieg in der Ukraine: So können sie im Kreis Plön helfen

Kreis Plön

Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Immer mehr Menschen und Kommunen im Kreis Plön wollen helfen. Das Spektrum der Hilfsbereitschaft reicht von einfachen Spendenaufrufen bis hin zu kreativen Kunstaktionen.

Das Theaterensemble „Spectaculum“ hat sich kurzfristig dazu entschieden, mit dem aktuellen Stück „Es ist an der Zeit“ am Sonnabend, 19. März, ab 19.30 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Die Veranstalter, die von der Aktualität ihres Stückes im Hinblick auf die weltpolitischen Ereignisse geradezu erschüttert sind, wollen die gesamten Eintrittsgelder in Hilfsprojekte für die Ukraine fließen lassen. Karten für die Benefizaufführung am ??? sowie für eine weitere Vorstellungen am 17. März (am 18. März fällt die Vorstellung aus) gibt es in der Buchhandlung Hergeröder (Tel. 04344/6157) oder an der Abendkasse.

Das Amt Probstei ruft außerdem zu Geldspenden auf, die ganz gezielt für die in der Probstei lebenden ukrainischen Flüchtlinge verwendet werden sollen. Wer die Menschen vor Ort unterstützen möchte, kann einen Betrag auf das Spendenkonto DE 94 2105 0170 0080 0018 37 bei der Förde Sparkasse in Kiel überweisen. Es sollte das Stichwort „Probstei hilft für Ukraine“ angegeben werden.

Die Lütjenburger Künstlerin Petra Weifenbach malt aktuell kleine Aquarelle, die den Krieg und die Flucht in der Ukraine thematisieren. „Der Angriff Putins ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“ Die Arbeiten sind im Schaufenster ihres Ateliers in der Markttwiete 4 zu sehen und können für 70 Euro pro Stück erworben werden. Das Geld fließt auf das Spendenkonto der Aktion „Deutschland hilft“. Weifenbach möchte damit alle Bürger anregen, zu helfen und auch kleine Beträge zu spenden.

„Ich hatte das Bedürfnis, etwas zu machen“, sagte sich Regina Willer aus Grebin. Die leidenschaftliche Näherin fertigte 15 Kinderpullis und -kleider an. Alles Einzelstücke. Nur drei Stunden benötigt sie für einen der sehr individuellen Pullover. Die Kleidung spendete sie der Stadt Lütjenburg zum Weiterverkauf für die Ukraine-Hilfe.

Die Stücke können in der Tourist-Info in Lütjenburg am Marktplatz erworben werden. Sie kosten 18 Euro pro Pulli. Das Geld fließt auf der Spendenkonto, das die Stadt und die Kirchengemeinde eingerichtet haben.

In Mönkeberg und Schönkirchen hat die Gruppe „För Mönkeberg“ mehrere Sammelstellen eingerichtet, an denen Interessierte unter anderem Medikamente, Thermodecken, Erste-Hilfe-Kästen, Batterien oder Chirurgische Instrumente spenden können. Abgegeben werden können die Sachen in Mönkeberg bei Edeka Rüstow oder bei den Familien Palme (Kitzeberger Weg 9), Lehswing (Stangenberg 4), Schallehn (Am Grün 31) und in Schönkirchen bei der Familie Hehenkamp (Grüner Winkel 2a). Essen und Kleidung werden nach Angaben der Veranstalter nicht gebraucht.

Von Nadine Schättler Hans-Jürgen Schekahn