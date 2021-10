Kreis Plön

Im vergangenen Jahr schmolzen die Spendeneinnahmen beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wegen Corona heftig zusammen. Kreisvorsitzender Peter Sönnichsen hofft bei der anstehenden Straßensammlung wieder auf steigende Einnahmen, um Gräber deutscher Soldaten im Ausland zu pflegen. Am Freitag, 29. Oktober, geht es auf dem Wochenmarkt in Plön los.

Kreisvorsitzender Sönnichsen machte noch eine andere Ursache aus. Viele Bürger hätten bis zum Herbst auf EC-Karten zum Bezahlen gewechselt. „Die hatten einfach kein Bargeld in der Tasche.“ Dieses Jahr würde ohne Einschränkungen wie in den Zeiten vor Corona gesammelt.

Mit einer Promi-Runde startet die Sammlung

Der Volksbund startet traditionell mit einer Promi-Runde, die, mit einer Spendendose in der Hand, freundlich um Geld bittet. 250 Euro „Startgeld“ kamen letztes Jahr zusammen – trotz der strengen Abstandsregeln.

In Plön bitten Bürgermeister Lars Winter, Bürgervorsteherin Mechtilde von Waldersee, der Kommandeur der Marineunteroffizierschule (MUS) Klaus Heermeier, Kreispräsident Stefan Leyk und Peter Sönnichsen um Geld. In den nächsten vier Wochen klingeln 50 bis 60 Soldatinnen und Soldaten in Plön, Ascheberg, Schwentinental und Wankendorf an den Haustüren für den Volksbund.

Darauf wies Kommandeur Heermeier hin: 95 Prozent seiner Soldaten sind geimpft. Gesammelt wird auch in Preetz und Umgebung von Reservistenverbänden und in den Gemeinden rund um die Kaserne Todendorf, wo die Flugabwehrraketengruppe 61 stationiert ist. Auf Landesebene brachen die Spendeneinnahmen wegen Corona im vergangenen Jahr von 200.000 auf 62.000 Euro ein.