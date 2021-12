Krokauer Windmühle: Im Winter wird der Mahlstein von Hand geschliffen

Krokau

Von Mai bis Ende Oktober drehen sich in Krokau jeden Sonntag die Windmühlenflügel. Ein Signal für die Besucher, dass das technische Denkmal unter fachkundiger Führung angesehen werden kann. Corona-bedingt kamen zwar in den vergangenen zwei Jahren weniger Besucher, doch die Mitglieder des Krokauer Mühlenvereins sind dennoch zufrieden mit dem Ergebnis und freuen sich schon jetzt auf die neue Saison. Damit die reibungslos laufen kann, legen sie auch in den Wintermonaten kräftig Hand an. Diesmal ist der Mahlgang dran.

Für die ehrenamtlichen Windmüller aus Krokau ist die Winterzeit wahrlich keine Ruhezeit. Denn die fast 150 Jahre alte Windmühle will gepflegt sein. Dafür sorgen Mühlenwart Peter Stoltenberg und eine Handvoll aktiver Mitglieder, die sich mit viel Fachwissen und Liebe zur Historie der Probstei einbringen.

Mühlenwart Peter Stoltenberg hebt mit der großen Gewindespindel, die wie ein Kranzug wirkt, den 1,2 Tonnen schweren Mahlstein an. Er soll geschliffen werden - eine Arbeit, die alle zehn bis zwölf Jahre notwendig wird. Quelle: Astrid Schmidt

„Früher wurde der Mahlgang ein bis zweimal im Jahr geschärft, aber da wir als Verein weitaus weniger Korn im Jahr mahlen, müssen wir das nicht so oft erledigen“, erklärte Peter Stoltenberg. Und das ist auch gut so. Denn das Schärfen des Mahlganges ist eine aufwendige und schwere Arbeit. „Das kann man nicht allein machen, dazu braucht man ein paar Helfer“, so Stoltenberg weiter.

In der Mühle in Krokau hilft Technik bei schweren Arbeiten

Denn bevor die Handwerker an den Stein heran kommen, müssen Bütt, also Gehäuse, und Klüver, die Antriebswelle aus Stahl, abgebaut werden. Um das Ganze wieder passgenau zusammen zu bringen, markieren die Mühlenfreunde die Einzelteile. Dann erst kann das Auseinandernehmen des Mahlgangs, der aus Läuferstein und Bodenstein besteht, erfolgen.

Allerdings machte man sich schon vor einhundert Jahren die Technik zum Verbündeten und schuf sich allerlei Hilfsmittel. So hebt Stoltenberg zum Beispiel den 1,2 Tonnen schweren Läuferstein, der obere Stein des Mahlganges, kinderleicht mit der großen Gewindespindel an. Eingehängt in die Steinzange, die mittels Zapfen in die entsprechenden Vertiefungen am Stein greift, lässt sich so der Koloss heben, bewegen und so drehen, dass er den Zustand der Mahlfurchen begutachten und entsprechend bearbeiten kann.

Die Krokauer Windmühle Die Krokauer Windmühle ist ein aktives technisches Denkmal, das von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins zum Erhalt der Probsteier Windmühlen betrieben wird. Geöffnet ist sie von Pfingstmontag bis Ende Oktober, jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr. Führungen können auch außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden, Veranstaltungen wie kleine Lesungen oder Konzerte sowie ein Open-Air-Gottesdienst gehören zum Jahresprogramm des Vereins, der im nächsten Jahr den 150. Geburtstag des beeindruckenden Bauwerkes feiert.

Die Oberfläche des im Durchmesser 1,30 Meter großen Steins besteht aus einem Materialmix aus Quarz und Granitsplit. „Das ist ein Kunststein, der besonders hart ist“, erklärte der Fachmann. Mit dem Pickhammer, einem alten Werkzeug aus gehärtetem Stahl, klopft Stoltenberg Zentimeter für Zentimeter die Oberfläche ab, vertieft die Furchen, macht abgeschliffene Stellen wieder rau und schärft so den Mahlstein. Dabei achtet Stoltenberg darauf, dass die Furchen im sogenannten Schluck, also im inneren Bereich, tiefer als im restlichen Bereich des Mahlsteins sind.

Der Stein in der Krokauer Mühle wird alle zehn bis zwölf Jahre geschliffen

Etliche Tage benötigt der Mühlenwart für diese Arbeit, die in der Krokauer Mühle alle zehn bis zwölf Jahre erledigt werden müsse, wie Stoltenberg berichtete. Zum Glück gibt es nur den einen aktiven Mahlgang, der eigentlich für Schrot gedacht sei, wie die Fachleute erklären. „Früher hatte man verschiedene Mahlgänge, um unterschiedliche Qualitäten von Mehl und Schrot herstellen zu können“, erklärte Stoltenberg ein Stück aus der Mühlengeschichte.

Um auch nachfolgenden Windmüller-Generationen eine Anleitung an die Hand und Erfahrungen mit zu geben, werden diese Arbeiten in Wort und Bild dokumentiert. Filmemacher Heinz Wichmann, selbst auch Vereinsmitglied, nimmt jeden Schritt auf, der von den Handwerkern erläutert wird.