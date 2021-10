Heikendorf

Eine verschneite Straße in Öl. Schneeweiße Dächer und wenige Menschen in warme Mäntel gehüllt. Dieses Bild wurde von Heinrich Blunck 1926 im Teichtor in Heikendorf mit Blick aus seinem damaligen Wohn- und Atelierhaus gemalt. Heute ist dort das Künstlermuseum untergebracht.

Die Ölmalerei in blassen Winterfarben ist ein Zeitzeugnis des alten Dorfes, wie es zu Beginn des vorigen Jahrhunderts ausgesehen hat. Neuerdings ist es auch ein Hingucker auf einer hüfthohen Info-Stele vor dem Museum. „Kunstspuren“ heißt das Projekt, mit dem an die ehemalige Künstlerkolonie in Heikendorf „sichtbar“ erinnert werden soll.

Insgesamt zehn Infotafeln bringen Kunst- und Kulturinteressierte auf einem Rundgang auf den Spuren der ehemaligen Künstlerkolonie durch Heikendorf. Quelle: Nadine Schättler

Wie die Idee zu diesem Projekt entstanden ist, weiß Kunsthistorikerin Tina Hartel aus Heikendorf nicht mehr ganz genau, so sehr hat sich die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Museums in den vergangenen Monaten auf die Umsetzung der „Kunstspuren“ gestürzt. Verfügbares Bild- und Textmaterial sei ausreichend vorhanden gewesen.

„Jede Künstlerkolonie an sich ist irgendwie besonders. In Heikendorf haben sehr verschiedene Menschen zu ganz unterschiedlichen Zeiten ihre Werke geschaffen und sich mit der Region auseinandergesetzt“, berichtet Tina Hartel. Das, was hinterlassen wurde, zeige besonders eindrucksvoll, was einmal in Heikendorf war: Landwirtschaft, Fischfang, bäuerliches Leben.

Sgraffiti-Fries schmückt Haus in Ortsmitte

So entdeckte die Kunsthistorikerin, dass im Zentrum von Heikendorf, wo heute das Rathaus steht, die Ententeiche von einem der umliegenden Höfe waren. Einige benachbarte Häuser standen bereits in den 20er Jahren dort. Und auf einem von ihnen kann man zur Dorfstraße hin eine kulturhistorische Besonderheit erkennen, die auf die ehemalige Künstlerkolonie zurückgeht: einen Sgraffito-Fries von Maler Werner Lange. Bei Sgraffito handelt es sich um eine besondere Technik zur Wandbearbeitung, mit der Lange seinerzeit die Fläche schmuckvoll ausgestaltete.

Insgesamt sieben Malerinnen und Maler, auch die Bildhauerin Karin Hertz, gehörten der Künstlerkolonie an, die ihre Anfänge 1923 mit dem Erwerb des Atelierhauses von Künstler Heinrich Blunck im Teichtor hatte, dem heutigen Museum. Doch schon um 1900 wurde Heikendorf zum Künstlerort, als Georg Burmester befreundete Maler und Schüler sowie Schülerinnen in die Gegend holte. „Die Künstlerkolonie zeigt ein relativ breites Spektrum von Künstlern aus einem relativ breiten Zeitraum“, erklärt die Kunsthistorikerin.

Marcus Heilmann vom Amt Schrevenborn bringt die erste Infotafel in die Erde. Quelle: Nadine Schättler

Infotafeln sind in Wanderwegenetz integriert

Das Projekt „Kunstspuren“ soll diese Gemeinschaft im Ort stärker integrieren. Mit insgesamt zehn Infotafeln hat Tina Hartel sich an exponierten und kulturhistorisch bedeutsamen Standorten orientiert. Gleichzeitig hat sie versucht, die Orte so auszuwählen, dass sie in das vorhandene Wanderwegenetz zu integrieren sind. „Wenn man alle Stelen in einem Rundgang erkunden möchte, ist das eine kleine Wanderung von etwa acht Kilometern.“

Eine geografische Karte hilft dabei, den Kunstspuren von Kitzeberg bis Neuheikendorf und Schrevenborn zu folgen. Auf allen Infotafeln befinden sich ausgewählte Werke der Künstler, Wissenswertes sowie ein QR-Code, über den weiterführende Informationen auf der Homepage des Künstlermuseums gelesen werden können. Die erste Tafel am Künstlermuseum steht bereits, die übrigen sollen bis Mitte November folgen.

„Für unser Museum ist das Projekt Kunstspuren eine Möglichkeit, im Vorbeigehen sichtbar zu werden“, sagt Sigrid Paulsen-McCord, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Künstlermuseum. Denn wer den Spuren der Künstlerkolonie quer durch Heikendorf gefolgt ist, der kann noch mehr entdecken. „Es gibt die Info-Stelen, und es gibt ein ganzes Haus voller Bilder“, so Paulsen-McCord.

Für das Projekt gab es ein Budget von rund 20 000 Euro, das aus Fördermitteln der Aktivregion Ostseeküste (im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) und der Gemeinde Heikendorf entstanden ist.