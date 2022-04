Schönberg

Das Kulturprogramm der Gemeinde Schönberg geht in eine nächste Runde. Schon im ersten Halbjahr 2022 bietet die weit über die Region hinaus bekannte Reihe „Schönberg kulturell“ einen bunten Mix an Veranstaltungen in der Ostseegemeinde.

Ausstellungen, Lesungen, Poetry Slam, Talk – trotz der Corona-Pandemie lief das Kulturleben in Schönberg im vergangenen Jahr weiter. Nach Angaben der Veranstalter vom Tourist-Service Ostseebad Schönberg waren besonders die Open-Air-Veranstaltungen der „Jungen Bühne Kalifornien“ mit durchschnittlich 170 Menschen selbst in der Krise gut besucht.

Krimi-Autorin Eva Almstädt liest aus ihrem Buch „Ostseekreuz“

Optimistisch startet die Gemeinde Schönberg daher mit einem vielfältigen Programm in die neue Saison. Am 27. April liest die Krimi-Schriftstellerin Eva Almstädt aus ihrem neuen Fall „Ostseekreuz“ im Restaurant Anno 1779 im Schönberger Ortsteil Holm. Ermittlerin Pia Korittki rutscht in ihrem 17. Fall ausgerechnet während einer Auszeit in einem Ostsee-Kloster in einen mysteriösen Mordfall hinein. Ein Mönch wird leblos kniend in einer Kirchenbank gefunden.

Weiter geht es ab dem 8. Mai mit bunten Bildern im Kulturhaus Alte Apotheke. Künstlerin Aika Kämpfer stellt ihre Werke, die sie mit Acrylfarbe, Kohle und anderen Materialien wie beispielsweise Sand erschafft, unter dem Namen „Life & in Farbe“ aus. Kinder und Familien können sich über den Besuch des Mapili-Puppentheaters am 18. Mai im Familienzentrum Probstei in Schönberg freuen. Gespielt wird das Stück „Maja – zusammen sind wir stark“, bei dem es darum geht, für andere einzustehen und sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht.

Zwei besondere Höhepunkte sind im Frühsommer zu erwarten. Am 8. Juni kommt mit dem „Schönberg Talk“ ein Klassiker aus dem Kulturprogramm auf die Bühne ins Hotel am Rathaus. Mit spannenden Gästen und Geschichten rund um die Probstei laden Dr. Rüdiger Penthin und der ehemalige Schönberger Bürgermeister Wilfried Zurstraßen zur Talkrunde ein.

Klavierkabarettist William Wahl präsentiert „Wahlgesänge“

Am 14. Juni tritt Klavierkabarettist William Wahl, kreativer Kopf und Gründer der Kölner A-cappella-Gruppe „Basta“, mit seinem preisgekrönten Soloprogramm „Wahlgesänge“ im Hotel am Rathaus auf.

Abgerundet wird das Programm für das erste Halbjahr 2022 ab dem 26. Juni mit der Fotoausstellung von Andrea Lippert. Unter dem Namen „Seewind Fotografie“ stellt sie ihre großformatigen Fotografien aus Schleswig-Holstein im Kulturhaus Alte Apotheke aus.

Tickets können ab sofort (zu den bekannten Öffnungszeiten) an den Vorverkaufsstellen im Rathaus Schönberg, im Tourist-Service Schönberger Strand und im Tourist-Service in Kalifornien erworben werden. Für einige Veranstaltungen ist ein Ticketkauf im Internet bei Eventim möglich. Kurzentschlossene können ihr Glück an den Abendkassen versuchen.