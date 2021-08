Schönberg

Kai Lyck bezeichnet sich selbst als multidisziplinären Künstler. Der Schönberger zeigt seine Bilder, Skulpturen und Installationen im Rahmen der 2. Probsteier Kunsttage am Sonnabend, 4., und Sonntag, 5. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Doch er ist nur einer von 70 Kunstschaffenden, die den Besuchern eine künstlerische Entdeckungstour quer durch die Probstei bieten. Denn rund 30 Ausstellungsräume in den Dörfern laden ein.

Kai Lyck hat sich in Schönberg einen Wunsch erfüllt: Er schuf in seinem Haus am Damm 17 eine eigene Galerie, in der er arbeitet. Dabei, so betonte er, blicke er nach vorn und unterwerfe sich nicht dem Duktus anderer. Er will mit seinen Arbeiten mitteilen, Persönliches, Politisches, das, was ihn umtreibt. Kein Wunder, dass sein Arbeiten nicht in eine Schublade passen, nicht in eine stringente Linie. Seine Skulpturen zeigen Gegensätze, egal in welcher Ausdrucksform, ob Leinwand, Licht, Beton, Draht oder Wort.

Probsteier Kunsttage in Galerien, Scheunen, Dorfgemeinschaftshäusern oder im Privaten

Seine Galerie öffnete er auch für weitere Kunstschaffende, die sich zur Ateliergemeinschaft Damm 17 unter dem Titel „VerschiedenArt“ zusammen getan haben. Sie zählt zu den 30 Anlaufpunkten für die Besucher der Kunsttage. Ein öffentlich ausliegendes Programmheft führt durch die Kultur-Tour von Schönberg und Kalifornien aus nach Bendfeld, Höhndorf, Passade, Stoltenberg und anderswo. Dort laden Scheunen, Dorfgemeinschaftshäuser, private Räume und andere Orte zum Verweilen ein. Alle Informationen auch im Internet.