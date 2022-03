Laboe

Wenn die Sonne höher steigt und die ersten Knospen sprießen, hält es die ehrenamtlichen Kurparkgärtner nicht mehr im Haus. Sie schnappen sich Harke, Schubkarre, Spaten und einen Picknick-Korb, um gemeinschaftlich die grüne Lunge des Ostseebades Laboe in Schuss zu halten. Das ist ihnen in den 16 Jahren ihres Bestehens bestens gelungen, denn der Park lockt Erholungssuchende mit vielen kleinen Oasen. Damit das so bleibt, wünschen sich alle Aktiven noch mehr helfende Hände und Nachwuchs im Verein. Das nächste offizielle Arbeitstreffen: Sonnabend, 2. April, 9 Uhr.

Angelika Klinke hat als neue Vorsitzende des Vereins die Nachfolge des Vorsitzenden Hans-Werner Peschke angetreten und macht sich vor allem eine „groß angelegte Mitgliederwerbung“ zur Aufgabe, wie sie sagte. Dazu zähle sie auch die Suche nach Ehrenamtlichen, die sich für die Vorstandsarbeit interessieren und begeistern, denn der langjährige Vorsitzende und kreative Motor des Vereins, Uwe Steffen, möchte aus Altersgründen etwas kürzer treten.

Viele Projekte für die ehrenamtlichen Freizeitgärtner

Doch es warten auch andere Projekte auf die ehrenamtlichen Freizeitgärtner, so dass vor allem auch tatkräftige Mitstreiter gesucht werden, die sich „statt im Fitnessstudio im Kurpark auspowern wollen“, erklärte die Vorsitzende. Die beste Gelegenheit für einen Neueinstieg bietet sich für Interessierte in der Aktion „Hacken, Harken, Fegen“. Jeden ersten Sonnabend im Monat, 9 Uhr, treffen sich die Helfer an der Vereinshütte neben dem Lachmöwen-Theater. Auf ihr Vereinsheim sind die Helfer mächtig stolz, denn auch das war in Eigenleistung entstanden – wie so viele andere Kleinode wie die Sonnenuhr, die Neugestaltung der Teichanlage und die Kirchenmauer.

Zu den Aktiven zählen derzeit etwa 20 Laboer wie zum Beispiel Karin und Uli Schaefer, die sich auch zwischen den regelmäßigen Terminen mit Schere, Schubkarre, Eimer und Harke in den Kurpark begeben. Sie wünschten sich ein wenig mehr Interesse der Gemeindevertreter am Park, sind aber froh, dass der Kurpark mit dem jüngsten Beschluss auf Antrag der Grünen als Grünfläche im neuen Bebauungsplan festgeschrieben ist.

Ursprünglich sollte der Kurpark bebaut werden

Denn alle Beteiligten erinnern sich noch gut an die Pläne vor fast 20 Jahren, den Kurpark zu bebauen. Als Reaktion darauf hatte sich 2006 der Kurparkverein gegründet. Seitdem ist das Areal aufgeblüht und ein echtes Schmuckstück geworden, wie viele Laboer rückmelden. Auch Harald Hebenstein, Dieter Danke, Wolfgang Jahn und viele andere zieht es regelmäßig in den Kurpark. Sie sind sich einig: „Es macht einfach Spaß, in Gemeinschaft an der frischen Luft zu arbeiten und etwas Schönes zu schaffen.“

Wenn die Arbeit nun wieder losgeht, soll unter anderem das Insektenhotel einen neuen Platz erhalten, weil die Flugbahn für die Insekten am jetzigen Standort ungünstig sei, so Klinke. Auch die Pflege der Blühwiese liege ihr am Herzen, wie sie sagte. Einen Wunsch haben die Mitglieder des Kurparkvereins außerdem: Der Kurpark solle mehr als bisher für Veranstaltungen genutzt werden. Als schönes Beispiel führten sie das Lichtermeer im Kurpark an. Sehr erfreut seien sie, dass nun mit dem Bau der Pumpstation ein WC-Container aufgestellt wird. Auch hat die Gemeinde die Geräte auf dem Spielplatz erneuert.