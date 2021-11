Laboe

Die Außenfläche ist ein Sahnestück an der Ostseeküste. Das Restaurant La Dolce Vita hatte einen Pavillon direkt zwischen Meer und Strandpromenade aufgebaut. Doch nach 15 Jahren zieht Betreiberin Helena Kelsch wegen Personalmangels die Reißleine. Problematisch für eine Neuvermietung ist die vertragliche Kombination der Außenfläche, die der Gemeinde gehört, mit dem kleinen Restaurant im privaten Gebäude. Nun hofft Bürgermeister Heiko Voß auf eine schnelle Lösung, damit die Gastronomie direkt neben der Musikmuschel weiterläuft.

Am 31. Oktober war die Küche das letzte Mal geöffnet. Danach verabschiedete sich Helena Kelsch auch in den sozialen Medien „schweren Herzens“ von ihren langjährigen Stammgästen. „Die Reaktionen haben mich schon sehr berührt“, erzählt sie bewegt am Telefon.

Grund für die Aufgabe war Personalmangel

Sie hätte den Vertrag verlängern können, berichtet sie. Als Grund für die Aufgabe nannte sie gesundheitliche Gründe – „15 Jahre lang musste ich für jedes Essen die Treppen vom Restaurant laufen“ – und Personalmangel. Es sei immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. „Alleine schaffe ich das nicht, deshalb habe ich beschlossen aufzugeben.“

Die Entscheidung sei vor eineinhalb Jahren gefallen. Sie habe ihren Entschluss auch umgehend an die Eigentümergemeinschaft übermittelt, der das Gebäude mit dem Restaurant gehört.

Das Konstrukt ist etwas ungewöhnlich. In den 90er-Jahren habe die Gemeinde mit dem Bauherrn des Strandhotels vereinbart, dass im Haus ein kleines Restaurant entstehen und dafür die gemeindeeigene Fläche an der Strandpromenade als Außenbereich mit genutzt werden könne, erinnert sich Bürgermeister Voß. Denn das Restaurant hätte sich wegen der geringen Größe allein nicht wirtschaftlich getragen. Die Pächter in all den Jahren seien also einerseits Mieter im privaten Gebäude und andererseits Mieter bei der Gemeinde für die Außenfläche gewesen.

Toiletten im Strandhotel Laboe konnten mitgenutzt werden

Der Vorteil sei, dass die Gäste aus dem auf der Außenfläche aufgebauten Pavillon so die Toiletten im Haus nutzen konnten. Voß verwies auf die vertragliche Lage, wonach beide Nutzungen miteinander verbunden seien. „Wird das Restaurant nicht betrieben, endet auch der Vertrag zur Außenfläche.“ Das Restaurant im Haus hatte Helena Kelsch seit der Corona-Pandemie nicht mehr genutzt. „Das ging nicht, es ist ja viel zu eng dort.“

Heiko Voß, Bürgermeister von Laboe, will einen Leerstand auf der Außenfläche neben dem Musikpavillon möglichst vermeiden. Quelle: Ulf Dahl

Voß berichtet, dass er zu Beginn des Sommers 2021 von der Hausverwaltung informiert worden sei, dass die Restaurantbetreiberin aufhört. Es habe Interessenten gegeben, mit einem habe er auch ein Gespräch geführt. „Aber dann hat sich niemand mehr gemeldet.“

Als sich Helena Kelsch jetzt an das Amt gewandt habe in der Hoffnung, dass noch ein Nachfolger gefunden werden könnte, sei er schon ein bisschen erbost gewesen, weil niemand von der Hausverwaltung mit der Gemeinde gesprochen habe. „Das ist nicht schön, wenn man einen gemeinsamen Vertrag hat.“

Der Vertrag laufe zum 1. März aus. Zurzeit gehe er davon aus, dass die Gemeinde danach über die Fläche wieder frei verfügen könne. „Ich weiß, dass es in den Fraktionen bereits Überlegungen gibt, diese Fläche weiter zu nutzen“, sagt er. Allerdings könnten die Gäste dann nicht mehr auf die Toiletten im Haus gehen.

Um auch die Besucher bei Veranstaltungen in der Musikmuschel direkt nebenan versorgen zu können, hoffe er auf eine schnelle und unkomplizierte Lösung mit einem WC-Container oder -Festhaus und einer kleinen Gastronomie als Café oder Außer-Haus-Verkauf. Entsprechende Signale gebe es auch aus der Politik. Man müsse aufpassen, dass man die Fläche nicht zu lange liegen lasse, so Voß. „Ich möchte nicht, dass hier ein Leerstand einzieht.“

Eigentümer wollen kein Restaurant mehr haben

Zunächst einmal wolle er aber die Hausverwaltung kontaktieren, um zu erfahren, ob das Restaurant überhaupt weiterbetrieben werden soll. „Ich bin nicht erfreut, dass wir bisher dazu keine Infos haben.“ Da weiß Helena Kelsch mehr: „Eigentlich wollte ich den Pavillon und das Inventar an einen Nachfolger übergeben, aber die Eigentümer haben in einer Versammlung beschlossen, kein Restaurant im Haus mehr zu betreiben.“

Nun solle sie alles zurückbauen. Außerdem versuche sie, das Inventar zu verkaufen. „Das ist nicht ganz einfach, weil jetzt Nachsaison ist.“ Dabei gebe es eine Interessentin, die den Betrieb gerne übernehmen möchte, ohne dass der Pavillon abgerissen werde, erzählt Helena Kelsch. Die will sie nun kontaktieren und an den Bürgermeister verweisen.