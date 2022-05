Laboe

„Farbrausch maritim“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die im Freya-Frahm-Haus in Laboe gezeigt wird. Sie ist nicht nur, aber auch, eine Retrospektive anlässlich des 80. Geburtstages der Laboer Malerin Monika Krömer. Es werden nicht nur ihre neuesten Werke gezeigt. Auch einige alte Schätze bis in das Jahr 2007 hinein gibt es zu entdecken.

Gerne befasst sich die Künstlerin mit Segelschiffen, Häfen oder Häusern in den unterschiedlichsten Variationen. Aber auch fantasievolle freie und figürliche, farbenfrohe Kompositionen hält die Künstlerin auf ihren oft großformatigen Acrylbildern fest. Sie experimentiert gerne mit Acryl, Kreide, Kohle und mit unterschiedlichen weiteren Zeichenmaterialien, wodurch die Bilder an Tiefe gewinnen und spannende Farbnuancen erhalten.

Ihre Bilder überarbeitet sie mehrfach, bis sie ihren Vorstellungen entsprechen

Außerdem arbeitet Monika Krömer gerne vielschichtig, spachtelt oftmals und überarbeitet ihre Bilder mehrfach, bis sie ihren Vorstellungen entsprechen. In ihrer zweiten Heimat Laboe, mit immer freier Sicht über die Weiten der Außenförde, erschafft sie in ihren maritimen Motivensembles die ihr so eigene licht- und sonnengetränkte Welt der Segel, Winde, Strände und Häfen der Ostsee.

Die Künstlerin freut sich besonders auf inspirierende Gespräche während ihrer Ausstellung im Freya-Frahm-Haus in der Strandstraße 15. Sie ist während der Öffnungszeiten donnerstags bis sonnabends von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr fast immer selber anwesend. Aus ihren Verkäufen möchte sie zehn Prozent für die Hilfe von Flüchtlingen aus der Ukraine spenden.Die Ausstellung ist bis zum 29. Mai zu sehen.