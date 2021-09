Laboe

Was passieren kann, wenn es tagelang stark regnet, haben die Menschen bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schmerzlich erfahren müssen. Tagelang waren die Rettungskräfte dort im Einsatz, um Menschen, Häuser, ganze Dörfer zu retten. In Laboe will man sich mit einem detaillierten Konzept für ähnliche Szenarien frühzeitig wappnen und holt jetzt zur logistischen Unterstützung von Einsatzkräften die Hoteliers, Gastronomen und Händler vor Ort mit ins Boot. Im Ernstfall sollen sie die Helfer von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst mit Lebensmitteln, frisch zubereiteten Mahlzeiten und einem Dach über dem Kopf versorgen. Eine erste Vereinbarung wurde mit der Familie Gerdts vom Hotel Seeterrassen unterzeichnet. Die frische Kooperation ist nach Angaben der Beteiligten vermutlich einmalig in Schleswig-Holstein.

Detailliertes Konzept für Großschadenslagen

„Als wir anfingen, an dem Konzept zu arbeiten, haben wir nicht daran gedacht, dass es in anderen Teilen von Deutschland so weit kommen kann wie zuletzt in den Gebieten rund um das Ahrtal“, erklärte Laboes Bürgermeister Heiko Voß bei der offiziellen Unterzeichnung der Vereinbarung im Hotel Seeterrassen. Vor drei Jahren hatte ein Mitglied aus der Führungsetage der Laboer Feuerwehr mit der Vorbereitung eines Konzepts für Großschadenslagen in der Gemeinde begonnen, das auch wichtige Aspekte der Einsatzlogistik beinhaltet. Nämlich die Versorgung von Rettungskräften, die im Notfall alles geben, um Menschen und Häuser vor dem Schlimmsten zu bewahren. „Dieses Thema hat vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe in Mitteldeutschland noch einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen“, so Voß.

Darum machten sich die Mitglieder der Feuerwehr Laboe auf die Suche nach Partnern in der Gemeinde, die sie im Ernstfall unterstützen könnten. Bei Familie Gerdts sind sie sofort auf offene Ohren gestoßen. „Die Reaktion war super. So sollte man auf Gemeindeebene miteinander umgehen“, betonte Volker Arp von der Feuerwehr Laboe. Die junge Familie, die bereits in dritter Generation das Traditionshotel mit Restaurant direkt an der Laboer Promenade führt, war sofort mit einer entsprechenden Vereinbarung einverstanden. „Wir sind überrascht über so viel Erstaunen. Für uns ist das selbstverständlich, denn wir möchten, dass die Feuerwehr vor Ort schnell helfen kann“, betonte Claudia Kürtz (ehemals Gerdts).

Die schriftliche Vereinbarung regelt, dass bis zu 140 Einsatzkräfte im Ernstfall mit frisch zubereiteten Mahlzeiten über eine Auslieferung durch das Seeterrassen-Restaurant versorgt werden. In den Räumlichkeiten des Restaurants könnten 80 Einsatzkräfte warmes Essen bekommen, im Schichtbetrieb sogar die doppelte Anzahl. Speziell für auswärtige Rettungskräfte ist eine Unterbringung im Hotel von 42 Frauen und Männern in Einzelzimmern oder 70 Hilfskräften bei Doppelbelegung möglich. Sollten nicht ausreichend Lebensmittel vorhanden sein, hat die Gemeinde rund um die Uhr über eine Notrufnummer oder einen Zugangstresor die Möglichkeit, sich bei Edeka Alpen in Laboe zu bedienen. Eine Rechnung würde anschließend an die Gemeinde verschickt, die auch sämtliche Kosten für die Notversorgung im Hotel Seeterrassen tragen würde.

Hochwasser in Laboe: Der ASB kochte Helfern Gulaschsuppe Die Gemeinde Laboe wird regelmäßig von Sturm und Hochwasser heimgesucht. Einen Großeinsatz erforderte zuletzt ein Starkregen-Ereignis in Kombination mit Ostsee-Hochwasser vor einigen Jahren. Mehr als 170 Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehr Laboe mit 50 Frauen und Männern sowie der Jugendfeuerwehr, das Technische Hilfswerk und auswärtige Feuerwehren, kämpften mit Sandsäcken und Pumpen gegen Wassermassen an, die auch vom Oberdorf bis zum Hafen heruntergelaufen waren. Ein ganzes Regenwasser-Rückhaltebecken auf dem Bauhof musste mit Hilfe der Bundesfeuerwehr und einer Pumpe vom AZV in die Kieler Förde entleert werden, um Platz für weitere Wassermassen zu schaffen. Mehr als 96 Einsatzstellen hatten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Laboe binnen 48 Stunden abzuarbeiten, da brauchte es mehr als technische Unterstützung. Der ASB in Schönkirchen schmierte damals unzählige Brötchen und kochte Gulaschsuppe, die sie in ihren Autos bis nach Laboe transportierten.

„Das Problem von Ostseehochwasser und Starkregen haben wir in Laboe regelmäßig. Dass es schlimmer als bisher kommen kann und möglicherweise auch zu einem längeren Stromausfall führt, wird uns sicherlich in den nächsten Jahren begegnen“, betonte Bürgermeister Heiko Voß. Seine Gemeinde kämpft seit vielen Jahren gegen eine Entwässerungsproblematik, die daher rührt, dass das Regenwasser nicht optimal in die Ostsee geleitet wird. Kommt es zu starken Regenfällen bei gleichzeitigem Hochwasser in der Förde, heißt es in Laboe Land unter. „Ganze Straßenzüge saufen bei uns ab. Bisher hatten wir noch keinen richtigen Katastrophenfall, aber durchaus Einsätze, die uns an die Grenzen gebracht haben“, berichtete Volker Arp. Zuletzt sei das vor einigen Jahren der Fall gewesen, als die Freiwillige Feuerwehr zwei Tage lang gegen Wassermassen ankämpfen musste. Doch es könnte noch dramatischer kommen. „Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Die Vereinbarung mit dem Hotel Seeterrassen ist ein erster Schritt, dem weitere folgen sollen. Die Feuerwehr hofft, andere Gastronomen und auch Tankstellen (für die Versorgung von Fahrzeugen) zu gewinnen. Arp: „Eine Großschadenslage wächst meistens auf und wird immer größer. In solchen Fällen müssen die Einsatzkräfte zuerst versorgt sein, damit sie den Menschen in Not über einen längeren Zeitraum gut helfen können.“