Laboe

Knapp eine Million Euro fehlen, um das Laboer Ehrenmal zu retten. Die Schäden an der Fassade sind mittlerweile deutlich sichtbar. Weil Regenwasser hinter die Fassade dringt, platzen Steine und Fugen ab. Eine vom Deutschen Marinebund gestartete Spendenkampagne zum Erhalt des Bauwerks vor einem Jahr verlief bisher mit mäßigem Erfolg. Für die gegründete „Rettungscrew“ ist die Mission mit einem steinigen Weg verbunden.

„Wir sind dankbar für jeden Betrag, den wir bekommen“, erklärt Heinz Maurus, Präsident des Deutschen Marinebundes in Laboe. Dabei lief die Spendenaktion gut an. In einem ersten Schritt wurden Angehörige der Marine und des Marinebunds sowie Menschen, die sich in besonderer Weise mit dem Ehrenmal in Laboe verbunden fühlen, angesprochen. In den ersten 14 Tagen seien 50 000 Euro durch verschiedene maritime Vereinigungen und von den rund 10 000 Mitgliedern des Marinebunds zusammengekommen.

Marinebund rechnet mit 4,6 Millionen Euro für die Baumaßnahme

Doch der Marinebund als Eigentümer des Ehrenmals muss einen erheblichen Kraftakt leisten, um das Wahrzeichen an der Kieler Förde zu retten. Mit insgesamt 4,6 Millionen Euro rechnet der Verein für die Baumaßnahme, bei der die Verblendsteinfassade des Ehrenmals auf einer Fläche von rund 4500 Quadratmeter bis in 68 Meter Höhe erneuert werden muss. Dabei sollen rund 5000 Steine und 100 Kilometer Fugen ausgetauscht werden.

So können Sie dem Laboer Ehrenmal helfen Weitere Informationen zur Aktion: www.marine-ehrenmal-erhalten.de Spenden unter dem Verwendungszweck „Sanierung des Marine-Ehrenmals“ an: IBAN: DE68 2109 0007 0056 7766 40 (Spendenkonto des Marine-Ehrenmals bei der Kieler Volksbank).

Der Bund will das Projekt mit bis zu 2,25 Millionen Euro fördern, das Land Schleswig-Holstein hat 460 000 Euro versprochen. Der Marinebund selbst steuert 800 000 Euro aus zweckgebundenen Mittel bei. Übrig bleiben etwa 1,2 Millionen Euro, die mit Hilfe von Spenden generiert werden sollen. Doch die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer könnte zum jetzigen Zeitpunkt größer sein. Der aktuelle Spendenstand laut Homepage www.marine-ehrenmal-erhalten.de liegt bei 222 492,53 Euro.

Veranstaltungen zum Einwerben von Spenden fielen der Pandemie zum Opfer

„Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Heinz Maurus. Öffentliche Veranstaltungen und Wohltätigkeitskonzerte, von denen einige zum Einwerben von Spenden für das Ehrenmal geplant waren, fielen der Pandemie zum Opfer. Das soll nachgeholt werden: „Wir planen beispielsweise einen Tag der offenen Tür mit Versteigerungen von Marinebildern, Wappen oder Literatur, die wir mehrfach im Bestand haben, und einen Shanty-Wettbewerb mit mehreren Chören.“

Wasserschäden sind an vielen Stellen von innen sichtbar. Quelle: Nadine Schättler

Auch das Werben über soziale Netzwerke soll an Fahrt aufnehmen. Gleichzeitig läuft der Verkauf von eigens für die Spendenaktion entworfenen Ehrenmal-Souvenirs wie Stofftaschen mit dem Aufdruck „Leichtmatrosenbüddel“, Wolldecken oder Kaffeebechern, deren Erlös dem Erhalt des Wahrzeichens dienen soll. Wer das Ehrenmal besuchen möchte, kann zusätzlich zu seinem Eintritt für zwei Euro ein Spendenticket erwerben.

Helfen können auch alle Menschen, die sich dem Ehrenmal verbunden fühlen, indem sie eigene Aktionen auf die Beine stellen. Das können Marinekameradschaften sein, große Unternehmen, Vereine oder private Leute. „Wir unterstützen die Aktionen auch vor Ort“, erklärt Mike Brach, Geschäftsführer des Marinebundes.

Die Grundsubstanz des Baukörpers ist von Schäden noch unberührt

Sollte das Spendenziel von 1,2 Millionen Euro nicht erreicht werden, muss das Laboer Ehrenmal aber nicht in sich zusammenfallen. „Die Finanzierung der Baumaßnahme ist gesichert“, betont Heinz Maurus. Notfalls müsse das Geld über Bankdarlehen oder Stiftungen beschafft werden. Außerdem, so Maurus, sei die Grundsubstanz des Turmes – ein Stahlbetonbau aus den 30er Jahren – von den Schäden unberührt. „Der Baukörper steht sicher und fest da.“

Das Marine Ehrenmal in Laboe ist Wahrzeichen und Mahnmal für den Frieden. Quelle: Ulf Dahl

Ein Laboe ohne intaktes Ehrenmal, eine Kieler Förde mit bröckelndem Wahrzeichen – das ist für den Deutschen Marinebund jedoch undenkbar. „Unser Ehrenmal ist nicht nur eine nationale Gedenkstätte der Marine, sondern auch ein wichtiges Mahnmal für den Frieden“, sagt Maurus. Er ist zuversichtlich, dass sich der Spendentopf bis 2024 noch füllen lässt. Bis dahin sei die Kampagne „Rettungscrew gesucht“ ausgelegt.

Die Baumaßnahme soll laut Marinebund zügig beginnen, damit keine weiteren Schäden durch eintretendes Wasser im Turm entstehen können. Derzeit wartet der Verein auf die Förderbescheide. Außerdem, so Maurus, müsse man inflationsbedingt mit einer Preissteigerung von vier bis fünf Prozent für die Gesamtmaßnahme rechnen. „Wir werden das Projekt nach den notwendigen Prioritäten ausrichten, die erkennbar werden.“

Wenn alles glatt gehe, so Maurus, könne man im kommenden Jahr, spätestens 2024 mit dem Baubeginn rechnen. Während der gesamten Zeit soll das Ehrenmal für Gäste geöffnet bleiben.