Laboe

Die Laboer Lachmöwen haben sich mit viel Kreativität durch die Pandemie gehangelt. Sie geben nicht auf, das Publikum trotz strenger Auflagen, Hygieneregeln und reduzierter Platzzahl in ihr schmuckes Theater zu locken. Doch vor allem die älteren Besucher bleiben pandemiebedingt noch immer aus, wie Jan Steffen vom Vereinsvorstand berichtet.

Deshalb ziehen sie jetzt ein As aus dem Ärmel: Die Alten müssen ran, ihre große Fangemeinde reaktivieren. Allen voran das Markenzeichen der Bühne, Traute Steffen, aber auch Ilse Hoppe. Dritter im Bunde ist Klaus Laukat, der erst zum zweiten Mal auf der Bühne steht. Premiere feiert die „szenische Lesung“ am Sonntag, 26. September, 16 Uhr.

Regisseurin Birgit Bockmann hat eigens für diesen Zweck den drei Urgesteinen der Laboer Bühne das Buch auf den Leib geschrieben. Sie hat sie gefragt: „Was ist für Euch Glück“. Denn in dem Stück geht es um eine Rückschau der betagten Frauen, um verpasste Chancen, nicht genutzte Gelegenheiten, Freundschaft und Liebe. „Was haben wir alles verpasst“, sagt Traute Steffen. Sie spielt die Trude, die es im Leben nicht leicht hatte, früh mitarbeiten und Verantwortung übernehmen musste. „Genau wie in meinem Leben“, sagt die 81-Jährige. Ihre Spielfigur sei ihr so nahe, dass sie beim Lesen gleich noch viel mehr zum Thema zu sagen hätte, verrät sie. Und zeigt damit, dass die Mitbegründerin des Theaters weder etwas an Temperament noch an Spielfreude eingebüßt hat. Dennoch: Sie weiß, dass es diesmal etwas anders sein wird.

Auch bei szenischer Lesung soll der Funke zum Publikum überspringen

Denn aufgrund der betagten Mimen hat Regisseurin Birgit Bockmann das Stück als szenische Lesung angelegt. Soll heißen: Die Spielerinnen bewegen sich kaum, Trude bleibt auf ihrem Küchenstuhl sitzen, Ilse Hoppe, die ihre Freundin Inge und eine unkonventionelle, optimistisch-fröhliche Witwe spielt, hat einige wenige Gänge zu absolvieren. Zudem gibt es keine Requisiten, alles wird pantomimisch dargestellt. Das Öffnen der Champagner-Flasche, das Anstoßen der Gläser, das Schminken und Kaffeetrinken. „Es ist eine große Umstellung, aber wir werden da schon Bewegung reinkriegen“, ist Traute Steffen zuversichtlich. Sie habe den Anspruch, trotz des Lesens den Funken zum Publikum überspringen zu lassen.

Traute Steffen: „Das Alter ist doch bloß eine Zahl“

Auch Klaus Laukat, der als langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins Laboer Lachmöwen bisher eher im administrativen Bereich der Bühne gewirkt hatte, freut sich auf seine kleine Rolle. Er spielt Kuddel Baumann, den Schwarm aus Trudes Jugendzeiten. Es ist für Traute Steffen ein Comeback nach mehr als zwei Jahren. Die 81-Jährige stand 35 Jahre auf der Bühne, hat das Laboer Lachmöwentheater ins Leben gerufen und es maßgeblich geprägt, war quasi das Markenzeichen der Bühne. Ein Augenaufschlag, ein verschmitztes Lächeln, ein polteriger Gang, gepaart mit gnattriger Stimme – schon hatte Traute Steffen ihr Publikum gewonnen. Eine lange Krankheit zwang sie zum Pausieren, doch nun ist sie wieder da. „Ich hab das Spielen so vermisst“, sagt sie. Ungezählte Rollen spielte sie, eine Lieblingsfigur vermag sie kaum zu nennen. An ihr Alter denke sie nicht. „Das ist doch bloß ne Zahl“, sagt sie und schiebt den Gedanken als Altsein einfach beiseite.

Fünf Spieltermine wenden sich vor allem an die Senioren

Birgit Bockmann hat den Altvorderen der Laboer Lachmöwen das Stück quasi auf den Leib geschrieben. Es passt gleich in mehrfacher Hinsicht, meinen die Spieler. Denn wann, wenn nicht jetzt sollten sie es noch einmal wagen, auf der Bühne zu stehen. Denn auch für Ilse Hoppe wird es das letzte Mal sein, wie sie ankündigt. Seit 2010 spielt die Schönbergerin im Lachmöwentheater, nachdem sie bei der AWO-Theatergruppe ihre ersten Erfahrungen gesammelt hatte. „Ich werde jetzt 80 und da fällt es schon deutlich schwerer, den Text zu lernen“, räumt die Schönbergerin ein.

Zunächst sind parallel zum laufenden Stück „Fröhstück bi Kellermanns“ fünf Spieltermine geplant, allesamt sonntags, 16 Uhr. Auch damit wollen die Theatermacher das ältere Publikum ansprechen. Nach wie vor dürfen von den 130 Plätzen nur 45 belegt werden. Doch damit müsse man derzeit eben zufrieden sein, alles sei besser, als gar nicht spielen zu können, sagt Jan Steffen vom Vorstand des Lachmöwenvereins.