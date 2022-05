CDU-Kandidat Tim Brockmann hat den Wahlkreis 16 Plön-Ostholstein deutlich gewonnen. Er zieht für weitere fünf Jahre in den Landtag ein. Mit ihm in Kiel: Dirk Kock-Rohwer von den Grünen. Er landete auf Platz zwei bei den Erststimmen, aber mit Listenplatz 10 ist er sicher in Kiel.