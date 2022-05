Wahl 2022 in Plön-Nord - Politik-Urgestein Werner Kalinka zieht direkt in den Landtag in Kiel ein

Angesichts der überragenden Umfragewerte der CDU war es vorher klar: CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 15 Plön-Nord Werner Kalinka setzte sich deutlich gegen seine sozialdemokratische Mitbewerberin Bianca Lüßenhop durch. Überraschend stark war auch ein anderer Kandidat.