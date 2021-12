Rethwisch

Was passiert mit dem Rentnerwohnheim in Rethwisch? „Es wurde in den 60er-Jahren gebaut“, berichtet Lehmkuhlens Bürgermeister Günter Frehse. Mittlerweile ist es sanierungsbedürftig. Bereits in den vergangenen Jahren wurden wiederholt Überlegungen angestellt, ob diese Immobilie aufgrund des steigenden Sanierungsbedarfs veräußert werden sollte. Nun gibt es eine konkrete Anfrage.

Das Rentnerwohnheim wird kaum noch als solches genutzt. „Heute leben dort eher junge Leute, die eine erste Wohnung gesucht haben“, erzählt Frehse.

Lesen Sie auch Bauen in Honigsee - Neuer Wohnraum auf landwirtschaftlichen Höfen

Über die Jahre habe die Gemeinde Lehmkuhlen gerade nur die notwendigen Arbeiten zum Erhalt geleistet, die Mieten seien relativ günstig. „Die Ecke wollen wir auch mit dem Ortsentwicklungskonzept für Rethwisch betrachten, deshalb ist das Rentnerwohnheim wieder in den Blick geraten.“

Zwei eingeschossige Gebäude mit elf Wohnungen

Auf dem 2039 Quadratmeter großen Grundstück am Dorfteich stehen zwei eingeschossige Gebäude aus dem Baujahr 1966 mit ausgebautem Dachgeschoss und Teilunterkellerung, die in elf Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 589 Quadratmetern aufgeteilt sind. Auf dem Gelände befindet sich auch ein Nebengebäude mit Abstellraum und drei Garagen (87 Quadratmeter).

In den kommenden Jahren werde eine Sanierung der Gebäudehülle (Dämmung und Fenster), des Dachstuhls (Tragwerk, Deckung, Dämmung) und der obersten Geschossdecke notwendig sein, erläutert die Verwaltung in ihrer Vorlage. Außerdem seien Heizung, Sanitär und Elektrik zu prüfen, da es immer wieder zu Ausfällen und Undichtigkeiten komme.

Kaufinteresse eines Bürgers

„Das Kaufinteresse eines Rethwischer Bürgers gibt nun einen weiteren konkreten Anlass, über die zukünftige Verwendung der gemeindeeigenen Immobilie zu beraten und zu beschließen“, so die Verwaltung. Um den Marktwert des Objekts feststellen zu können, habe man über den Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Plön eine Marktwertschätzung angefordert.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit liegen die Mieten bei rund vier Euro pro Quadratmeter, man könnte sie aber den marktüblichen Mieten von sechs Euro pro Quadratmeter anpassen, um einen höheren Kaufpreis zu erzielen.

Wie es weitergeht, soll im Rahmen des Ortskernentwicklungskonzepts für Rethwisch beraten werden. Die Entwicklung des Konzepts soll im kommenden Jahr starten.