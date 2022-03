Lehmkuhlen

Mit einem satten Geräusch löst sich der Stiefel aus dem Erdreich. Der Boden ist überall feucht bis nass. „Gummistiefelgebiet“, sagt Erich Struck schmunzelnd. „Und jetzt durch den vielen Regen ganz besonders“, fügt der zweite Vorsitzende des Unabhängigen Kuratoriums Landschaft Schleswig-Holstein (UKLSH) mit einem Blick auf die in der Sonne glitzernden Pfützen hinzu. Zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Kuno Brehm und Betreuer Stefan Bräger stellt er das Naturparadies vor.

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hat die naturschutzfachliche Betreuung des Natura-2000-Gebiets gerade offiziell auf den Naturschutzverein UKLSH übertragen. Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten.

Lehmkuhlener Stauung: Schutzgebiet ist bei Experten über die Landesgrenzen hinaus bekannt

Die Artenvielfalt in der Lehmkuhlener Stauung ist das Ergebnis harter Arbeit. „Maßgeblich durch das unermüdliche Engagement des Kuratoriums in den vergangenen 40 Jahren konnte sich dieses Schutzgebiet zu einem einzigartigen Juwel entwickeln, das mittlerweile bei Experten weit über die Landesgrenzen von Schleswig-Holstein hinaus bekannt ist“, lobte Thomas Holzhüter vom LLUR bei der Unterzeichnung des Betreuungsvertrags.

Zu den Aufgaben der Betreuungsarbeit gehöre es, die Entwicklungen im Schutzgebiet zu dokumentieren, den Naturschutzbehörden wichtige Maßnahmen vorzuschlagen und gegebenenfalls auszuführen sowie die Öffentlichkeit über das Schutzgebiet zu informieren, informiert das LLUR. Der Verein UKLSH wurde 1974 gegründet, um besonders bedrohte Landschaftsteile Schleswig-Holsteins für die Nachwelt zu erhalten. Im Laufe der Jahre hat sich der Schwerpunkt auf aktive Naturschutzarbeit in Mooren und Heiden sowie auf Orchideen- und Enzianwiesen konzentriert.

„Es sieht erst mal nur nach einer gemähten Wiese aus“, meint Brehm mit Blick auf das Areal, für das ein Betretungsverbot für die Öffentlichkeit gilt. Aber es sei ein Edelstein in Schleswig-Holstein. „Ein Edelstein der Botanik mit seltenen Pflanzen“, ergänzt Struck. Weiße Stäbe ragen an einigen Stellen aus der Fläche. Das seien Messpunkte von Studenten der Uni Kiel, die die Ausgasung des sogenannten Kalkflachdurchströmungsmoores messen.

Naturschutzfläche mit Privatkrediten und Spenden gekauft

Die Geschichte begann um 1980, als der Verein vom Natur- und Vogelfreund Uwe Amelang in seiner Eigenschaft als Jagdhelfer in der Lehmkuhlener Stauung auf das damals noch landwirtschaftlich genutzte Feuchtgebiet aufmerksam gemacht wurde. Die Fläche wurde seinerzeit noch von 30 Jungrindern beweidet. Mithilfe von Spenden und privaten Krediten konnte das Gebiet erworben werden.

Man versuchte zunächst eine extensive Beweidung, aber die Fläche musste im Herbst trotzdem noch gemäht werden. Mithilfe eines Balkenmähers und geliehener Freischneider wurden die Arbeiten angegangen. „Wir haben über Wochen fast täglich und an jedem Wochenende bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet“, erinnert sich Brehm. Sie mussten mit den kleinen Maschinen mähen, mit Harken und Forken arbeiten, alles herausschleppen und die Container befüllen.

Langsam glättete sich die Wiese. Die Pflegemaßnahmen zeigten Wirkung. „Arten, die vorher nicht zu finden waren, tauchten auf und bestätigten somit die Richtigkeit unserer Maßnahmen“, so Brehm. Junge Erlen und Weiden wurden ausgerissen, die größeren mit Handbeil oder Axt abgeschlagen.

Auch Loki Schmidt besichtigte die Lehmkuhlener Stauung

„Anlässlich einer Botanikertagung an der Kieler Universität kam sogar ein Bus mit zahlreichen Spezialisten aus aller Welt, um die sich entwickelnde Fläche zu bestaunen – seither arbeiten fast jedes Jahr Studenten in unseren Flächen.“ Auch über prominenten Besuch konnte sich der Verein freuen. 1989 besichtigte Loki Schmidt, die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, das Gebiet.

Infolge der umfangreichen Pflegearbeiten verbesserten sich die Bestände gefährdeter Pflanzenarten und der darauf spezialisierten Tierwelt beständig. So gebe es eine Schwebfliegenart, die in ganz Schleswig-Holstein nur an diesem Ort zu finden sei, sagt Struck. Breitblättrige und Fleischfarbene Knabenkräuter, Echte Sumpfwurz, Fieberklee, Sumpfläusekraut, Sumpfherzblatt, Wollgras, Sumpfblutauge, Teufelsabbiss sowie verschiedene und seltene Kleinseggen in großer Anzahl haben sich mittlerweile eingestellt. 2020 rückte die Stiftung Naturschutz mit einem Bagger den wild wuchernden Weidegebüschen zu Leibe.

Auch heute noch wird die Fläche mit kleinen Geräten gemäht. „Wir sind mit Hacke und Sense zugange“, erzählt Struck. Man habe es mal mit einer Mähraupe der Stiftung Naturschutz versucht. Doch die rotierenden Metallplatten des Mähgeräts hätten Kleinlebewesen wie Käfer, Schmetterlingsstadien, Spinnen, Heuschrecken und Amphibien getötet und die Vortriebsschienen des Kettenlaufwerks wichtige Käfer-Lebensräume insbesondere am Hangfuß vernichtet.

Im Winter 2018/2019 habe man in mühevoller Kleinarbeit etwa 6500 junge Erlen und Weiden aus der Fläche herausgeholt, im Winter 2019/2020 noch einmal 500 bis 600 Exemplare. „Als Betreuer und Miteigentümer der Lehmkuhlener Stauung haben wir in den vergangenen 40 Jahren Tausende von Arbeitsstunden für die Entwicklung der gesamten Fläche aufgewendet“, sagt Brehm.