Linienfahrten mit Taxen: ALFA geht in der Region Wankendorf an den Start

Wankendorf

Am 1. Mai 2022 startet ALFA (Anruf-Linien-Fahrten) in der Region Bokhorst-Wankendorf. Das bedarfsorientierte Verkehrsangebot ist bereits in den Regionen Lütjenburg, Plön, Probstei, Selent und Preetz erfolgreich umgesetzt worden und soll eine Ergänzung zum bisherigen Verkehrsangebot darstellen.

Durch ALFA werden Orte, die bisher am Abend und am Wochenende keine Bus-Anbindung hatten, nun auch zu diesen Zeiten mit einem zusätzlichen Fahrplanangebot bedacht. Die Anruf-Linien-Fahrten verkehren auf vier Linien, die von Wankendorf ausgehen. Eine Linie führt über Belau nach Vierhusen, eine über Depenau zum Gut Horst, eine weitere über Großharrie nach Neumünster und die vierte Linie führt über Rendswühren und Bönebüttel ebenfalls nach Neumünster.

Besserer Anschluss für die Dörfer

Diese vier Linien sorgen so für einen verbesserten Anschluss der umliegenden Dörfer des Amtes Bokhorst-Wankendorf. Dieses zusätzliche Angebot wird nicht mit „klassischen“ Linienbussen hergestellt, sondern mit einem Taxi. Das Taxi verkehrt nach einem festen Fahrplan, aber nur nach Bedarf – zu den Zeiten, wo bisher kein Linienbus verkehrte. Die Besonderheit ist, dass eine ALFA-Fahrt mindestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn telefonisch gebucht werden muss. Zusätzliche Kosten gibt es keine, der Fahrgast zahlt den normalen Tarif – wie im Bus.

Das ALFA-Konzept wurde vom Kreistag des Kreises Plön beschlossen, unter Mitwirkung von Amt, Gemeinden und Kreisverwaltung entwickelt, sowie von den Verkehrsbetrieben Kreis Plön (VKP) umgesetzt. Das Angebot in Bokhorst-Wankendorf wird jährlich mit 100 000 Euro des Kreises finanziert.

Mit der Umsetzung im Amt Bokhorst-Wankendorf gibt es nun in allen sechs geplanten Regionen ALFA-Angebote. Da die verkehrlichen Verbesserungen bisher auf die Nachmittags- und Abendstunden sowie auf das Wochenende fokussiert waren, soll in weiteren Stufen auch am Vormittag das Angebot verbessert werden. Darüber hinaus ist zukünftig auch eine Verknüpfung der ALFA-Regionen geplant.

Wie funktioniert ALFA?

Um ALFA nutzen zu können, muss die jeweilige Anruf-Linien-Fahrt mindestens 60 Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrt bei Taxi Matzen unter Tel. 04326/2444 zu einer der angegebenen Haltestellen bestellt werden. Alle Fahrkarten, die in den Linienbussen gelten (zum Beispiel Wochenkarten, Monatskarten, 4er-Karten), werden bei ALFA auch anerkannt. Darüber hinaus können auch alle Fahrscheine des Schleswig-Holstein-Tarifes bei den ALFA-Fahrten erworben werden. Die Fahrpläne der einzelnen Linien gibt es im Internet unter www.vkp.de.