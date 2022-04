Schwentinental

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag, 22. April, in der Weinbergsiedlung in Schwentinental entschärft werden. Ab 9 Uhr wird ein Sperrbereich eingerichtet. Davon sind nicht nur rund 125 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. Auch die Bundesstraße 76 wird laut Polizei zwischen den Auffahrten zur Bundesstraße 202 und der Wakendorfer Straße in beide Richtungen voll gesperrt.

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im betroffenen Bereich aufhält, wollen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung beginnen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie hier.

Liveblog: Die Bombenentschärfung in der Weinbergsiedlung am 22. April

+++ Checkliste für die Evakuierung +++

Woran Sie denken müssen, wenn Sie wegen der Bombenentschärfung das Haus verlassen müssen:

In der Region zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte eine Bombensprengung am 1. April bei der Kieler Werft von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Die Bombe war dort bei Bauarbeiten gefunden worden. Sie war besonders gefährlich und konnte deswegen nicht mehr entschärft werden. Bei der kontrollierten Explosion wurde eine Halle schwer beschädigt.

Bei der kommenden Entschärfung in der Schwentinentaler Weinbergsiedlung rechen die Experten allerdings nicht mit Problemen.