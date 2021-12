Julia Steigleder von der Umweltberatung in Lütjenburg staunte nicht schlecht. In kurzer Zeit häuften sich die Hinterlassenschaft von Hunden vor ihrem Büro. Ein „Herrchen“ oder „Frauchen“ nutzt den Gehweg als Toilette für Vierbeiner. Doch auch an anderen Orten sorgen die Hunde-Häufchen für Probleme.