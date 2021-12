Für Bismarck waren Sozialdemokraten schlicht „Reichsfeinde“, die notfalls ins Gefängnis gehörten. Bei der Debatte um eine Bismarck-Ausstellung in der Lütjenburger Stadtvertretung schlug die örtliche SPD-Fraktion nun nicht zurück. In der Bewertung der Ausstellung sagte sie: Das kann man so machen.