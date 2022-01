Lütjenburg

Viele Menschen mit Demenz leben zu Hause und werden von ihren Angehörigen betreut und versorgt – eine sehr schwere und oft belastende Aufgabe. Der Ortsverein Lütjenburg/Giekau des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und das Eutiner Demenz Forum will Betroffenen Entlastung verschaffen. Im „Café der Erinnerungen“ in Lütjenburg sollen die Erkrankten einmal pro Woche für drei Stunden betreut werden – ein im Kreis Plön in dieser Form einmaliges Angebot, das im März startet.

„Eine Auszeit für die betroffenen Angehörigen“

„Diese Betreuungsgruppe verschafft den Angehörigen eine wichtige Auszeit, die sie zur Erholung und zum Erledigen anderer Dinge nutzen können“, sagt DRK-Vorsitzender Bernd Bormann. Fünf ehrenamtliche Helferinnen steht dafür in Lütjenburg zur Verfügung. Sie stammen alle aus Gesundheitsberufen.

Bormann kam aus persönlicher Betroffenheit auf die Idee, ein „Café der Erinnerungen“ ins Leben zu rufen. Er pflegte seine Mutter, die an Demenz erkrankt war und auch ihn nicht mehr erkannte. „Das war eine schwere Erfahrung.“ Er weiß, wie es Menschen geht, die jeden Tag für die Betreuung eingespannt sind. Ihnen soll die Gruppe helfen.

Acht Personen können im „Café der Erinnerungen“ Platz nehmen

Acht Personen finden Platz in den Räumen des DRK in der Plöner Straße 29, auch unter Corona-Bedingungen. Das Angebot gilt in erster Linie Familien aus Lütjenburg und Umgebung. Ein besonderer Service: Das DRK holt die Demenzkranken mit dem Auto ab und bringt sie nach den drei Stunden auch wieder nach Hause.

Was geschieht im „Café der Erinnerungen“? Die Betreuung ist professionell. Sie will Spiel, Spaß und Bewegung kombinieren. Ein Ziel dabei ist es, die sprachlichen Fähigkeiten zu trainieren, die bei Demenzkranken leiden können.

Info-Abend am 25. Januar geplant

Bormann wollte bereits 2020 mit der Betreuungsgruppe beginnen. Doch Corona kam dazwischen. Um Demenzkranke betreuen zu dürfen, mussten Behörden Konzept, Helfer und Einrichtung überprüfen. Erst danach vergab das Land ein Zertifikat an das DRK. Bormann: „Das war ein langer Weg, aber ich bin stolz darauf.“

Info-Abend zum „Café der Erinnerungen“: Dienstag, 25. Januar, 16 bis 18 Uhr, Restaurant „Champ’“, Kieler Straße 34. Anmeldung bei Bernd Bormann (Tel. 04381/415 3277 oder bboermann@t-online.de) oder Kristina Kalthegener (Tel. 04521/802 121 oder kalthegener@sek-eutin.de).