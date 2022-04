Lütjenburg

45 Männer und Frauen aus der Ukraine sind derzeit schon im Amt Lütjenburg angekommen. Untergebracht sind die Flüchtlinge in den offiziellen Unterkünften des Amtes, die mittlerweile ausgelastet sind – und bei Privatleuten. Das Amt, die Stadt Lütjenburg, die Wirtschaftsvereinigung, die Kirchengemeinde und die Feuerwehren rufen die Bevölkerung auf, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Derzeit laufen die Vorbereitungen, in dem früheren Altenheim am Lütjenburger Gildenplatz eine zentrale Unterkunft einzurichten. Die Leitende Verwaltungsbeamten des Amtes, Tina Knuth, rechnet damit, dass im Mai die ersten Menschen hier einziehen können.

Leckagen bei Testlauf des Wassersystems

Eines der größten Hindernisse: Die Wasserversorgung in dem Gebäude muss wieder sichergestellt und die Leitungen keimfrei sein. Bei einem Testlauf des Rohrsystems gab es zum Glück nur Leckagen in den Abwasserleitungen, die zügig behoben werden können. Zeitaufwendig: Jeder einzelne Spülkasten in den Zimmern, die lange nicht benutzt worden waren, müssen von Kalkablagerungen befreit werden.

Der schlechte Zustand des Objekts ist einfach erklärt: Das Altenheim soll abgerissen und durch einen Neubau für seniorengerechtes Wohnen ersetzt werden. Das soll nun erst im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Bis Jahresende hat das Amt das Gebäude gemietet.

Dankbar ist Tina Knuth für die große Zahl der Rückmeldungen von Bürgern, die ein Privatquartier anbieten. Diese würden zum Teil schon genutzt. Allerdings: Einige Ferienwohnungen stehen dem Amt nur befristet zur Verfügung. Wenn im Mai und Juni die Urlaubssaison beginnt, müssen die Flüchtlinge wieder umziehen. Dann kommen die Feriengäste.

Im früheren Altenheim sind Handwerker und Hausmeister dabei, die Infrastruktur des Hauses wieder auf Vordermann zu bringen. Das Gebäude aus den 1980er-Jahren stand fast zwei Jahre leer. Für den Betrieb der Unterkunft werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Das Aktionsbündnis plant, in der zukünftigen Unterkunft ein Kinderhort einzurichten, der von montags bis freitags betrieben wird. Ehrenamtler sollen die Betreuung begleiten. Es werden unter den Flüchtlingen besonders viele Mütter und ihre Kinder erwartet.

Helferkreise wie 2015 und 2016 sind erwünscht

Ein- bis zweimal die Woche öffnet ein Café innerhalb der Einrichtung. Das Motto: Klönen, Kennenlernen und Informationen austauschen. Auch hierfür werden Helfer benötigt. Amt und Stadt suchen deshalb Menschen, die den Ukrainern und Ukrainerinnen im Alltag zur Seite stehen. Bei Behördengängen helfen, das Leben in Deutschland erklären.

Als Vorbild dienen die vielen Helferkreise, die sich 2015 und 2016 gebildet hatten. Auch damals gab es im Gemeindehaus einmal die Woche ein „Café International“ als Anlaufpunkt.

Dazu gehören auch Sprachpaten, die neben offiziellen Sprachkursen helfen. Das Erlernen der deutschen Sprache ist wichtig, um eine Arbeit aufnehmen zu können. Gesucht werden auch Dolmetscher.

Wer sich angesprochen fühlt, kann auf einem Info-Abend am Dienstag, 26. April, weitere Einzelheiten erfahren. Das Treffen für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beginnt um 19 Uhr in der Feuerwache, Bunendorp 11.

Die evangelische Kirchengemeinde Lütjenburg hat ein Spendenkonto eingerichtet, wenn Menschen auf diesem Wege helfen wollen. Die Kontodaten dafür sind auf der Homepage der Stadt Lütjenburg einzusehen.