Eine Verkäuferin in einem Discounter in Lütjenburg (Kreis Plön) bat am Dienstag einen Mann nur höflich, er solle sich im Geschäft eine Maske aufsetzen. Der 43-Jährige weigerte sich und rastete daraufhin aus. Er schlug brutal auf die Frau und eine Kollegin ein. Eine erlitt einen Nasenbeinbruch.