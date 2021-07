Die Becker-Orgel in der Lütjenburger Michaeliskirche ist frisch renoviert. Sie erklingt in diesem Sommer bei zahlreichen Marktmusiken. Konzerte, eine gute halbe Stunde lang. Auch am Abend gibt es diesmal Angebote. Kantorin Monika Leder-Bals hat viele junge Künstler engagiert.