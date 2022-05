Lütjenburg

„Man muss den Leuten Zeit geben, hier auch anzukommen“, sagt der Leiter der neuen Unterkunft für Flüchtlinge in Lütjenburg, Heiko Trester. 31 von insgesamt 84 Männern, Frauen und Kinder aus der Ukraine im Amtsgebiet sind im ehemaligen Altenheim am Gildenplatz untergekommen. Viele von ihnen ziehen sich nach den Erfahrungen im Krieg und auf der Flucht zunächst zurück.

Vitali Moroz (62) stammt aus Charkiw, das gleich zu Kriegsbeginn schweren Angriffen und Artillerie-Attacken ausgesetzt war. Er lebte mit seiner Frau Yevdokia (64) friedlich in einer Wohnung in einem Wohnblock. Drei Granaten trafen das Hochhaus, während sie im Keller ausharrten.

Das Gebäude ist nicht ausgebrannt, aber sehr beschädigt, sagt der frühere Maschinenbauer, der bedrückt wirkt. „Alle Fenster sind kaputt“, erklärt er über die Übersetzerin. Derzeit wird das Hochhaus bewacht, damit Plünderer nicht die leeren Wohnungen ausräumen.

Mit seinen zurückgebliebene Angehörigen telefoniert er regelmäßig. Von ihnen und aus den Nachrichten hört er, wie es im Krieg steht. In Lütjenburg gehe es im gut, sagt er und lacht. Gleich darauf hat er Tränen in den Augen. Wenn der Krieg vorbei ist, will er zurück nach Charkiw. Er fragt sich jetzt schon, woher er das Fensterglas bekommen kann.

Frontlärm und das Aufblitzen der Detonationen

Olha Zukova (55) und ihr Sohn Dmytro Vienikov (28) stammen aus einem kleinen Dorf in der östlichen Ukraine. Zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs war Vienikov in Kiew und erlebte dort die Luftangriffe und den Beschuss. Er fuhr zu seiner Mutter. Das Dorf ist noch unter ukrainischer Kontrolle, aber den Frontlärm und das Aufblitzen der Detonationen konnten sie sehen.

„Aber die Seele ist stark belastet“

Sie entschlossen sich zur Flucht. Der Sohn durfte trotz seines Alters das Land verlassen, weil er nach einem Unfall am Arm verletzt ist. Die Tochter ist zurückgeblieben und kümmert sich um das Haus. Ihr Mann darf das Land nicht verlassen. Der Krieg sei weit weg, sagen sie in Lütjenburg im Ex-Altenheim. „Aber die Seele ist stark belastet.“

Dmytro Vienikov ist dankbar und zufrieden mit der Unterkunft. Das einzige, was ihn innerlich aufgewühlt sind Flüge der Bundeswehr über der Stadt. Den Lärm von Kampfjets kennt er aus dem Krieg. Er muss sich erst in Erinnerung rufen, dass die deutschen Maschinen nur zu Übungsflügen unterwegs sind.

Anna Kryvych (31) und ihre Tochter Daria (12) sind zusammen mit ihrer Schwägerin und Tante Olena Prokopenko (50) und deren Sohn Pavlo (12) nach Deutschland geflohen. Sie leben in der Millionen-Stadt Nipro im Süden der Ukraine. Die Stadt stand unter Beschuss. Feuerschein in der Nacht. Detonationen. Als sie von den Erschießungen von ukrainischen Zivilisten durch russische Truppen in Butcha hörten, machten sie sich auf die Flucht.

Daria weint vor Sehnsucht nach ihren Schulfreunden

Daria sehnt sich nach ihrem Schulfreunden. Der Krieg hat sie in aller Herren Länder verstreut: Polen, Frankreich, Österreich, Brasilien, Spanien. Das Mädchen fängt an zu weinen, wenn sie davon erzählt, wie gerne sie mit ihnen wieder zusammen sein möchte. Damit man die Tränen nicht sieht, schiebt sie ihre Maske über die Augen. Auf Ukrainische erhält sie Online-Unterricht. Demnächst geht sie in Lütjenburg zur Schule. Sie hat es leichter als andere. In ihrer Heimat hatte sie schon Deutsch-Unterricht.

Olena Prokopenko ist Musiklehrerin. Ihre Hoffnung: Am 1. September einen normalen Schulbeginn in ihrer Heimat erleben. So wie es sonst immer war. Sie bedankt sich für die Aufnahme in Deutschland. Die Menschen sagten freundlich „Hallo“ zu den Flüchtlingen. Ein Kompliment macht sie zudem den Hausbesitzern der Stadt. Prokopenko bewundert die vielen Gärten und die Blumen darin. Ein schöner Anblick fernab vom Krieg.