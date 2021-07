Lütjenburg

Noch liest man an den Firmengebäuden auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lütjenburg an mehreren Stellen den Schriftzug „Busch-Poggensee“. Damit ist in wenigen Tagen Schluss, kündigte Rebo-Geschäftsführer Alexander Bruns an. Die alten Firmenschilder sollen verschwinden. Rückwirkend zum 1. Juli übernimmt Rebo den Firmenstandort in Lütjenburg und den Handel mit Maschinen des Herstellers John Deere. Das gilt auch für die ehemaligen Busch-Poggensee-Filialen in Dätgen bei Nortorf, Albersdorf und Diekhusen-Fahrstedt (beide Dithmarschen).

„Vertrauen schaffen“ – das war laut Bruns die Hauptaufgabe der letzten Monate. Im April hatte es zwischen Busch-Poggensee und dem Hersteller John Deere gewaltig geknallt. John Deere kündigte aus „triftigen Gründen“ und mit „sofortiger Wirkung“ die Verträge mit dem Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Albersdorf hat, seit wenigen Wochen einen anderen Namen trägt.

Über die genauen Hintergründe der ruppigen Trennung schweigen sich alle Seiten bisher aus. Unter Landwirten kreisen viele Spekulationen. Das Misstrauen war so groß, dass John Deere Sicherheitspersonal an den Zufahrten bei Busch-Poggensee positionierte, damit keine Landmaschinen mehr das Betriebsgelände unkontrolliert verließen.

Rebo macht nun einen Neuanfang. „Wir haben viele Einzelgespräche mit den Kunden geführt“, so Geschäftsführer Bruns. Ob Landwirte der Marke John Deere den Rücken kehren werden nach den Vorgängen, könne er erst in einem Jahr sagen. „Es gilt die Kunden neu abzuholen und zu begeistern.“ Sichtbares Zeichen des Neustarts sind die Treckermodelle und andere Landmaschinen, die wieder vor den Gebäuden in Lütjenburg zu Werbezwecken stehen.

Rebo will beim John-Deere-Kundenstamm an dieser Stelle mit mehr Personal überzeugen. Das Unternehmen sucht neue Verkaufsberater und Landmaschinenmechatroniker für den Standort Lütjenburg. Man brauche weitere Kräfte für einen vernünftigen Notdienst. Die Befürchtungen mit dem Weggang von Busch-Poggensee würde auch der Standort leiden, bewahrheiten sich damit nicht, wenn man die Ankündigung des Geschäftsführers hört.

Alexander Bruns sieht sein Unternehmen gut gerüstet für den großflächigen Landmaschinenhandel in Schleswig-Holstein. Die Agrarstruktur sei mit der von Niedersachsen durchaus verwandt. Daher ließen sich viele Maschinen in beiden Gebieten einsetzen. Das spreche für eine schnelle Maschinenverfügbarkeit und eine schnelle Vermarktung von gebrauchten Landmaschinen.

1984 gründeten der Vater und Onkel von Alexander Bruns das Unternehmen Rebo. Der Firmenname leitet sich aus den ersten Buchstaben der Filialen in Rechterfeld und Borringhausen ab. An den nunmehr 13 Standorten des Unternehmens arbeiten 300 Beschäftigte.