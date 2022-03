Lütjenburger Lions Club hilft von der Flut betroffenem Pferdehof

Lütjenburg

Als im Juli die große Flut im Ahrtal und an der Erft losbrach, wuchs auch die Welle der Hilfsbereitschaft im übrigen Deutschland. Der Lions Club Lütjenburg spendete 7450 Euro für Menschen in dem Örtchen Schweinheim mit seinen 416 Einwohnern. Die Hilfe koordinierte vor Ort ein alter Bekannter: der frühere Kommandeur der Luftabwehr in Todendorf, Stefan Plagge.

Während seiner Zeit in Todendorf trat Plagge, der aus der von der Flut betroffenen Region stammt, dem Lions Club bei. Dieser Kontakt ermöglichte erst die Hilfe aus Lütjenburg. Die 7450 Euro kamen aus privaten Spenden zusammen. Statt Geschenken wünschte sich ein Lions-Freund zu seinem 85. Geburtstag Geld für die Flutopfer. Einen anderen Teil steuerte die Fördergesellschaft der Lions bei.

Bei der Verteilung der Spenden ging es ganz unbürokratisch zu

Die Lütjenburger nutzten dabei das Netzwerk, dem Plagge vor Ort angehört. Feuerwehr, Karnevalsverein, Pfadfinder oder Schachclub haben sich in der Region zu einem Vereinsring zusammengeschlossen. Dieser Verbund warb Spenden in sechsstelliger Höhe ein und verteilte es. Darunter auch das Geld aus dem Norden. Dabei sei man unkompliziert vorgegangen, so Plagge. Wo man Not gesehen habe, habe man geholfen.

Beispielsweise ermöglichte es die Initiative besonders betroffenen Familien, einen Bausachverständigen zu beauftragen, um auf finanzielle Unterstützung aus den Hilfsfonds zur Sanierung des Hauses hoffen zu können.

„Man muss auch mal ungewöhnliche Wege gehen“, sagt Dörte Utecht-Frischmann, Präsidentin des Lions Clubs. Das Netzwerk der Lütjenburger mache genau diese ungewöhnlichen Wege möglich. Es trage dazu bei, dass diejenigen Hilfe erreiche, die sonst lange auf Hilfsgelder warten müssten.

Sie sei froh und stolz auf die Gemeinschaft der Lütjenburger „Löwen“, die Solidarität zeigen und ein kleines Puzzleteilchen zum Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten leisten.

Die Spende aus Lütjenburg ging zum Teil an einen örtlichen Pferdehof, der am beschaulichen Sürstbach liegt. Das Gewässer verwandelte sich in einen reißenden Strom und überflutete die Stallungen und Gebäude. „Weil es viel Zuneigung für Pferde auch in Lütjenburg gibt, wurde der Hof ausgewählt.“

Kinder bekommen ein Stück Normalität zurück

Inhaberin Judith Kessel freute sich riesig, als Plagge ihr die Spende überbrachte. „Die Formulare für die offiziellen Hilfen sind unterzeichnet, aber es fließen noch keine Gelder“, berichtete sie. Daher sei auch Monate nach der Flut jede Hilfe willkommen. Die Stallungen, die bis zu vier Meter unter Wasser standen, setzte sie provisorisch wieder instand – auch mit der Lions-Spende. „Dadurch geben wir den Kindern vor Ort ein Stückchen Normalität zurück.“

Die Flut sei rasend schnell über den Pferdehof gekommen, erzählt Plagge. Die Bewohner hangelten sich an Seilen durch das steigende Wasser, die zuvor die Feuerwehr mit Booten zwischen Bäumen gespannt hatte.

Je ein weiteres Drittel der Spendensumme ging an bedürftige Senioren und Kinder. Über Gutscheine konnten die Eltern Schulsachen und Kleidung für ihre Kinder kaufen.

Der Ort Schweinheim hatte in der Flutnacht dennoch Riesenglück – trotz der Schäden. Der Ort liegt unterhalb der Steinbach-Talsperre, die zu brechen drohte. Wenn der Damm nicht gehalten hätte, wäre Schweinheim wahrscheinlich untergegangen.