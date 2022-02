Lütjenburg

Die Mensa im Schulzentrum Lütjenburg ist ziemlich genau zehn Jahre alt. Ihren Hauptzweck, den Schülerinnen und Schülern ein Mittagessen zu bereiten, hat sie in dieser Zeit nicht ganz erfüllt. Wegen Corona und zu geringer Nachfrage fällt die Mahlzeit aus. Eine Gruppe des elften Jahrgangs am Gymnasium dachte sich in einer Projektwoche aus, wie es ein Neustart aussehen könnte.

Ein Vorschlag dürfte im Kreistag und Kreisverwaltung für einen Schreckmoment sorgen. „Wir möchten dafür zwei Mitarbeiter vom Kreis gestellt bekommen“, berichtet eine Schülerin. Zusätzliches Personal ist eine heikle Angelegenheit im Kreishaus. Die Gruppe will aber nicht alles auf Angestellte schieben. Schüler könnten freiwillig beim Aufräumen helfen und dafür einmal kostenlos essen.

Freiwillige Helfer bei Verkauf und Zubereiten der Mahlzeiten?

Warum fanden die Schülerinnen und Schüler in Lütjenburg zuletzt so selten an den Mittagstisch? Auch dafür hat die Gruppe eine Erklärung. „Die riesige Halle muss man freundlicher gestalten.“ Sie wirke viel zu kühl und ungemütlich. An den Wänden fehlten schöne Bilder. Eine Tischdekoration wäre auch angebracht. Die Schüler wünschten sich auch Stellwände, um den Raum zu teilen. Das Interesse an der Mensa wollen sie durch viel schulinterne Werbung steigern. Ein kostenloses Probeessen für alle schwebt ihnen unter anderem vor.

Warum nicht eine Essens-Anmeldung per App?

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag für eine Wiederbelebung der Mensa: Die Anmeldung zum Mittagsessen könnte doch per App erfolgen und nicht nur persönlich am Ausgabetresen, meinen die Jugendlichen.

Der Leiter des Gymnasiums, Roland Harken, ist angetan von den Ideen. Wenn man es schaffe, dass sich Eltern, Lehrer und Schüler mit der Mensa auch persönlich identifizieren, das laufe die Sache auch. Er wünsche sich viele „identitätsstiftende Momente“. Dann könne man viel mehr Schüler erreichen.

Unter den Zuhörern, die die Präsentation der Projektwoche verfolgten, saß auch Holger Kohnke, Leiter des Amtes für Schule und Kultur in der Kreisverwaltung. Der Kreis ist Träger des Schulzentrums. „Stell Dir vor, es ist Mensa, und keiner geht hin“, beschrieb er das Grundproblem in Lütjenburg.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man könne ein Angebot schaffen, wie man es in der Vergangenheit auch gemacht habe. Aber wenn es nicht angenommen werde, sei es schwer, es aufrechtzuerhalten, so Kohnke. Viele Schüler griffen offenbar lieber zu Döner, Chips und Cola, wenn die Schule zu Ende sei.

Ein weiteres Problem, das Kohnke ausmacht: Viele Schüler führen nach Schulschluss nach der fünften oder sechsten Stunde verständlicherweise nach Hause und warteten nicht auf das Mittagessen in der Schule. Außerdem fielen in der Corona-Zeit die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag aus.

Bleibt es bei der einfachen Ideensammlung aus der Projektwoche? Passiert nun nichts weiter? Im Idealfall nicht. Das Institut für vernetztes Denken aus der Gemeinde Lehmkuhlen begleitete die verschiedenen Projekte und bleibt in Lütjenburg am Ball. Es hilft und vermittelt auch bei der Umsetzung von Ideen. In zwei, drei Monaten wird noch einmal geschaut, was passiert ist und wo es hakt. So müssen die Lütjenburger Schüler die Hoffnung nicht aufgeben, dass der Mittagstisch ans Schulzentrum zurückkehrt.