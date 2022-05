Maibaumrichten: „Endlich“ feiern die Ascheberger wieder mit Musik

Ascheberg

Aschebergs Bürgermeister Thomas Menzel erklärte am Sonntag das Wort „endlich“ zum Wort des Tages. „Endlich kommen wir wieder zusammen. Endlich können wir wieder zusammen feiern. Es ist ein 1. Mai zum Aufatmen“, sagte Menzel mit Blick auf die Einschränkungen durch die Pandemie. Einige hundert Gäste der großen Maifeier fanden das nach zwei Jahren Corona-Pause auch.

Zum 16. Mal organisierte die Feuerwehr das Maibaumrichten mit anschließender Musik. Punkt 11 Uhr zog ein Kran des Technischen Hilfswerkes den Maibaum in die Senkrechte. Der Startschuss für das Fest.

Was klein begann, entwickelte sich immer mehr zu einem großen Treffen. Der Zulauf wuchs noch weiter, als die traditionelle Musik zum 1. Mai auf Gut Rixdorf eingestellt wurde. Jetzt geht es für viele Feiertags-Ausflügler zur „Musike“ nach Ascheberg.

Wehführer freut sich über volle Wiese

„So voll war die Wiese lange nicht mehr“, freut sich Wehrführer Michael Struß. Zuletzt hatte er 2017 so viele Menschen bei der Maifeier gesehen. 2018 und 2019 spielte das Wetter nicht mit. Hagel, Regen, Sturm, Kälte ließen die Bürger damals zu Hause bleiben. Und dann kam Corona. Jetzt stehen die Gäste wieder in einer langen Schlange vor dem Stand mit Bratwürstchen und Nackensteaks.

Rolf Timm freute sich über die Rückkehr der Musik. Der Plöner spielt selbst in der Band „Limited Edition“. „Sehr gut“ lautet sein Urteil über die Musiker und Sänger, die auf der kleinen Bühne hinter dem Rathaus stehen. Es ist Timms erstes Konzert, das er seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie besucht. Das lockere Gefühl wie früher habe er aber noch nicht. Die Angst vor einer Ansteckung ist bei ihm noch präsent.

Die vollen Sitzbänke kommentiert Timm so: „Die Menschen haben sich so viel zu erzählen, weil sie sich so lange nicht gesehen haben.“ Kinderschminken, Hüpfburg, Bratwurst und Musik – so wenig genügt, um die Menschen nach der Corona-Zeit wieder glücklich zu machen.

Drei Gruppen unterhielten das Publikum bei Sonnenschein. „Das Wetter ist viel zu schön, um traurige Musik zu machen“, sagte Jan Brandau von „Jan & Dennis“. Das Cover-Duo hielt sich aber nicht an seinen Ratschlag. Mit „Purple Rain“ von Prince oder „Junimond“ von Rio Reiser spielten sie auch zwei Klassiker der melancholischen Songs.

Ihnen folgten auf der Bühne die Blues-Rock-Band „Gain7“ und Nashville City mit Country-Rock.