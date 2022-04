Wendtorf

Es ist lange geplant und dringend notwendig: Die Sanierung des Deichkronenweges in Marina Wendtorf. Die Arbeiten hatten bereits im vergangenen Jahr begonnen, doch der erste Bauabschnitt war nur zur Hälfte fertig geworden. Die Restarbeiten für weitere rund 600 Meter von der Marina bis zum Nabu-Haus Bottsand haben jetzt begonnen. Den zweiten Bauabschnitt hat die Gemeinde aus vergaberechtlichen Gründen zunächst auf nächstes Jahr verschoben. Fertig gestellt werden soll allerdings der Anschluss des Deichkronenweges an die geplante Promenade.

Der Bagger hebt die Platten und Sand aus dem schmalen Weg auf der Deichkrone mitten zwischen Marina und dem Nabu-Haus Bottsand und lädt sie auf den parallel fahrenden LKW ab. Das gesamte Material wird ausgetauscht, die Gehfläche verbreitert. Außerdem werden zwei Bänke und zwei Ferngläser installiert. Von dem einen Standort sollen Besucher hinüber schauen können zum Naturschutzgebiet Barsbeker See, wo der Seeadler zu Hause ist. Der zweite Standort soll den Blick auf das Naturschutzgebiet Bottsand und seine Vogelvielfalt freigeben. Beide Standorte werden mit entsprechenden Info-Tafeln und Erläuterungen versehen.

Lieferzeiten sind zum Handicap geworden

Eigentlich sollten die Bauarbeiten längst weiter fortgeschritten sein. Gleich nach der Deichruhe im März sollte der zweite Abschnitt beginnen. Doch im vergangenen Jahr war nur die Hälfte fertig geworden, jetzt folgen also zunächst die noch fehlenden 600 Meter Deichkrone. Dazu haben jetzt die Arbeiten begonnen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Denn elf Teams wie im vergangenen Jahr kann Bauleiter Konstantin Schulz-Wulkow von der Gartens- und Landschaftsbaufirma Stohn & Henningsen aus Bordesholm nicht mehr vorweisen. „Wir haben alle unter Corona und Personalnot zu leiden“, sagte der Bauleiter. Zweites Handicap sind die Lieferzeiten. Er weiß nicht, ob die benötigten 40er-Rasenkantensteine auch tatsächlich, wie bestellt, in 14 Tagen auf der Baustelle sind. Auf die 60er-Keilpfalzplatten für die Anschlussstelle zur Promenade muss er sogar sechs Wochen warten, wie er berichtet.

Alter Rasen wird wieder verwendet

Ein Vorteil: Die Baufirma kann aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres schöpfen. „Wir rechnen mit ähnlich schlechtem und unberechenbaren Untergrund, so dass wir den Bereich gleich komplett auskoffern und erneuern“, so Schulz-Wulkow. Trotz schwerer Maschinen ist reichlich Handarbeit gefragt. Zum Beispiel beim Umgang mit dem vorhandenen Rasen der Deichfläche. „Wir wollen den Eingriff möglichst schonend halten und so viel alten Rasen wie möglich wieder einbauen“, sagte Schulz-Wulkow. Denn der vorhandene Rasen bestehe aus einer Spezialmischung Saat, die es so nicht mehr gebe. „Wir schälen also einen Teil so ab und rollen ihn auf, dass wir ihn nach Abschluss der Arbeiten so wieder einsetzen können“, erklärte der Fachmann.

Passanten missachten oft die Absperrungen

Auch das Auffüllen mit speziellem Sandgemisch und das Auskleiden der Grube mit Spezialfilz habe sich bewährt und werde so fortgesetzt, so der Bauleiter weiter. Probleme habe er am Rande mit den vielen Passanten, die oft unvernünftig seien, Absperrungen nicht nur missachten, sondern sie auch gleich beiseite räumen. „Wenn man nicht aufpasst, fahren die Radfahrer noch bis unter den Kran“, berichtete der Bauleiter.

Dennoch ist er guter Dinge, dass die Arbeiten bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein werden. Einschließlich des Anschlusses der Deichkrone an die neue Promenade der Marina. Für den Bau laufen dort die Vorbereitungen auf Hochtouren, derzeit wird (wie berichtet) eine neue Spundwand gesetzt, um den Untergrund zu stabilisieren.

Die Gemeinde hätte gern alle Arbeiten wie geplant abgeschlossen, versicherte Jürgen Wolff von der Gemeinde auf Nachfrage. Doch nun sollen die 300 Meter hinter dem Nabu-Haus Richtung Wendtorfer Schleuse aufgrund der Förderrichtlinien neu ausgeschrieben werden. „Aber immerhin konnten wir die Fördermittel retten und den ersten Teil des Weges bald wieder freigeben“, sagte Wolff.