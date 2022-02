Marina Wendtorf: Dieser Starkoch eröffnet ein Restaurant an der Ostsee

Wendtorf

Noch lagern 8500 Kubikmeter Erdreich an der Ostseepromenade in Wendtorf neben alten Häusern mit dem Charme der 70er-Jahre und großen Neubau-Villen an der Hafenfront. Doch im nächsten Jahr soll dort, wo sich jetzt die Kiesberge türmen, ein Spa-Hotel mit Dünenlandschaft und mobilen Saunen im Außenbereich stehen, wo Gäste ihren Cocktail in Strandkörben schlürfen können. Wie ist das möglich?

„Wir bauen unser Hotel nachhaltig aus Holz, das wir aus skandinavischen Wäldern beziehen“, erklärt Investor Sven Hollesen der deutsch-dänischen Planet Gruppe, die einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt Marina Wendtorf fließen lässt. Weil die Holzelemente in dem firmeneigenen Werk vorgefertigt und per Lastwagen nach Wendtorf transportiert werden können, sei es nach Angaben des Investors möglich, innerhalb kürzester Zeit das Hotel zu bauen.

Hotel mit Spa und Restaurant von Starkoch Steffen Henssler in Wendtorf geplant

Schon bald soll es konkret werden. „Wir beginnen Mitte des Jahres mit den Tief- und Hochbauarbeiten und haben vor, im Sommer 2023 fertig zu sein“, erklärt Projektleiter Florian Maas von der Planet Gruppe. Das sei sportlich, aber machbar. Geplant sind in dem Hotel in Wendtorf mit Photovoltaikanlage und Elektroladestationen 111 Zimmer und ein großer Spa-Bereich sowie Tagungsräume mit einem Festsaal für Feiern und Veranstaltungen. „Unsere Zielgruppe sind Paare und Business-Gäste“, erklärt Sven Hollesen.

Für Familien bietet das Marina-Projekt des Investors in Wendtorf auch eine Menge. In den vergangenen Jahren sind Einfamilienhäuser sowie zweigeschossige Doppelhäuser hinter dem Deich und mehrgeschossige Villen entstanden, die über den dänischen Anbieter Dan-Center als Ferienwohnungen vermarktet werden. In den unteren Etagen der Villen sollen Shops und Gastronomie angesiedelt werden. Ein Mieter steht schon fest: Starkoch Steffen Henssler wird ein „Ahoi“-Restaurant an der Erlebnispromenade eröffnen, die von der Gemeinde Wendtorf gerade neu gebaut wird.

Zu den weiteren Höhepunkten des neuen Ferienparks in Wendtorf gehört auch eine Villa mit Ferienwohnungen auf dem Wasser. Das Feriendomizil wird auf Stelzen mit einem Flutschutz gebaut. Alle Maßnahmen für die neue Marina in Wendtorf, die von der Planet Gruppe umgesetzt werden, sollen laut Investor im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Dann können Gäste ihren Urlaub in Wendtorf zwischen Dünen und Sauna genießen.

Einer, der sich von den touristischen Entwicklungen an der Marina Wendtorf beeindruckt zeigt, ist Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Bei einem Termin machte er sich am Freitagmittag ein eigenes Bild. „Es ist wichtig, dass wir unsere touristische Infrastruktur im Land auf Vordermann bringen, wo es ein bisschen in die Jahre gekommen ist“, sagte er. Die Kundschaft im Tourismus sei eben anspruchsvoll, so Buchholz.

Land Schleswig-Holstein fördert Projekt in Wendtorf „großzügig“

Daher sei das Land an dieser Stelle sehr „großzügig“ mit der Förderung gewesen. Von den förderfähigen Kosten von über 5,4 Millionen Euro für die Erneuerung der Erlebnispromenade und eines Abschnitts des Deichkronenweges in Wendtorf trägt das Land 3,8 Millionen Euro. „Wir wissen, dass öffentlichen Investitionen ein deutlich höheres Maß an privaten Investitionen folgt“, betonte der Minister. Er wertete das Projekt Marina als ein „Juwel für die Probstei“, das sich schon bald als ein „touristischer Hotspot“ entwickeln werde.

Vorerst müssen Einheimische und Touristen allerdings mit einer Großbaustelle und verschiedenen Sperrungen an der Promenade vorliebnehmen. Damit Fischer Leif Rönnau mit seinem Kutter, der direkt an der Promenade in Wendtorf liegt, weiterhin frischen Fisch verkaufen kann, wird er kurzfristig einen Verkaufswagen auf dem Deichplatz neben dem Imbiss „Ulfs Treibgut“ mieten. Voraussichtlich ab März startet das mobile Fischverkaufsangebot.