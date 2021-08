Marode Straßen in Bendfeld: Darum wird die Sanierung noch dauern

Bendfeld

In den Dörfern der Probstei wird kräftig gebuddelt. Die Straßen werden aufgerissen, um die Leerrohre für das Glasfasernetz zu verlegen. Auch das Dorf Bendfeld ist eine große Baustelle.

Doch was dort jetzt zutage tritt, schlummert schon lange unter der Oberfläche. Die Straßen sind so marode, dass die dünne Teerdecke nicht einfach wieder geschlossen werden kann. Bürgermeister Ingo F. Lage sieht die dringende Notwendigkeit eines umfassenden Straßenausbaus, doch das bleibt Wunschdenken. Zunächst suchen Gemeinde, Amt und Schwarzdeckenunterhaltungsverband eine Lösung für die Sanierung.

Die Oberfläche der Straßen ist eine nur wenige Zentimeter starke Teerdecke, darunter finden sich Lehm, Geröll, Steine und Schutt. Eben das, was vor 800 Jahren als Straßenunterbau verwendet wurde.

Straßen in Bendfeld oft nur geflickt

„1959 kam ein bisschen Teer drauf“, sagte Ingo F. Lage. Auch als die Schmutzwasserleitungen im Dorf verlegt wurden, hatte man die Oberfläche lediglich geflickt. Die Gemeinde ist mit rund 1,7 Kilometern Straßen Mitglied im Schwarzdeckenunterhaltungsverband, der als Solidargemeinschaft der ländlichen Gemeinden 1960 gegründet wurde. 40 Cent je Quadratmeter Straße zahlen die Gemeinden als Mitgliedsbeitrag, für Bendfeld etwa 4000 Euro. Aus diesem Topf werden nach dem Rotationsprinzip ämterweise die Teerdecken saniert.

Die Probstei ist 2022 dran. 25 Kilometer Straßen sind zur Oberflächensanierung angemeldet, doch nur für etwa zwölf hat der Verband Kapazitäten. „Ich habe jetzt alle Anmeldungen, aber noch keine Auswahl getroffen“, sagte Verbandsingenieur Matthias Münter bei einem Termin in Bendfeld. „Es ist hier schon eine sehr spezielle Situation, eine Straße könnten wir in Bendfeld machen“, räumte er ein.

Verband kommt nicht für Nebenleistungen auf

Doch ob das wirklich eine Option ist, muss Bürgermeister Ingo F. Lage in Abstimmung mit dem Amt Probstei klären. Denn der Verband saniert nur die Oberfläche und kommt nicht für Nebenleistungen auf, schon gar nicht für den Ausbau, also die Sanierung des Unterbaus.

Selbst Nebenarbeiten wie das Anheben der Borde oder der Gullys müssen die Mitgliedsgemeinden selbst tragen. Doch auch dieses Geld kann Bendfeld nicht aufbringen. Der Vorstoß, den Mitgliedsbeitrag um fünf Cent je Quadratkilometer Straße zu erhöhen und die Sonderleistungen über die Verbandsumlage mit abzudecken, lehnten die Gemeinden mit großer Mehrheit ab.

Straßen in Bendfeld: Auch über Ausbaubeiträge für Bürger wurde diskutiert

Die Anwohner in Bendfeld hätten eine hohe Leidensfähigkeit bewiesen, meinte Lage angesichts der Situation. Denn das Thema Straßen ist ein Dauerbrenner und auch über Ausbaubeiträge wurde in der Vergangenheit diskutiert. Dazu gehen die Meinungen auseinander.

„Es muss was geschehen, das ist eine Investition in die Zukunft und eine Aufwertung der Immobilie. Da müssen alle Einwohner mit ran. Eventuell muss es günstige Kredite für sozial Schwächere geben“, meinte Mayk Ziegler.

Karl-Heinz Lage sieht das gelassen. „Die große Lösung liegt weit in der Zukunft, da muss man gar keine Hysterie aufkommen lassen“, meinte der Anlieger. Er wünscht sich, dass das Schließen der jetzt entstehenden Aufbrüche mit Kopfsteinpflaster erfolgt, damit der Durchgangsverkehr beruhigt wird.

Jetzt ist die Gemeinde Bendfeld am Zug. Einen Beschluss über Sanierung, Umfang oder gar Ausbau gibt es noch nicht. In Absprache mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband soll eine Straße ausgewählt werden, die im nächsten Jahr eine neue Oberfläche bekommen könnte, wenn denn die Frage der Finanzierung geklärt ist. Die Gemeinde Bendfeld müsse dann ein Ingenieurbüro mit den vorbereitenden Arbeiten beauftragen, empfahl der Verbandsingenieur.

Bei der Suche nach Geld für Gemeinden wie Bendfeld blickt der Verbandsvorsitzende Lutz Schlünsen auch in Richtung des Kreises Plön: „Der Kreis hat im vergangenen Jahr einen satten Überschuss erwirtschaftet. Er könnte Gemeinden, die sich in einer solchen Situation befinden wie Bendfeld einen Zuschuss gewähren“, meinte Schlünsen. Schwache Gemeinden zu fördern, sei besser als Geld per Gießkanne zu verteilen, so der SPD-Vertreter.