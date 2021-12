Meerjungfrau von Möltenort: Hier lüftet der Aktionskünstler sein Geheimnis

Heikendorf

Heimlich, still und leise hat sie sich wieder auf ihren Findling in Möltenort geschlichen, die kleine Meerjungfrau aus Bronze. Aufmerksame Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf dem Fördewanderweg dürften die etwa 45 Zentimeter hohe Statuette noch aus den Vorjahren kennen. Weitgehend unerkannt blieb jedoch der Mann, der seit 2008 sein künstlerisches Spiel mit wechselnden Figuren treibt, die er im Dunkeln der Nacht auf den Fels zaubert. Jetzt erzählt er, warum und wie er das macht – anonym natürlich.

Um das Geheimnis zu bewahren, was Ihre Aktionen nach wie vor umweht, nenne ich Sie einfach mal Herr Geheimrat. Ist das so in Ordnung für Sie?

O ja! Es ist ja jetzt bald Weihnachten, für mich ein Fest der Mysterien. Und was macht das Leben spannender als Rätsel? Geheimrat finde ich gut.

Ein paar Angaben zu Ihrer Person wären aber schon ganz schön. Mögen Sie?

Nun gut: Ich lebe seit über 30 Jahren in Heikendorf, erfreue mich inzwischen eines fröhlichen, aber auch stressigen Rentnerdaseins. Vor Urzeiten habe ich mal Psychologie und Mathematik studiert, bin bis heute an nahezu allen Themen zwischen Naturwissenschaft und Kunst interessiert.

Aber als Künstler würden Sie sich nicht bezeichnen?

Nicht wirklich, dazu kann ich zu vieles einfach viel zu schlecht. Vielleicht trifft es Aktionskünstler am ehesten.

Was uns zu ihren Figurenaktionen auf dem Findling führt, die es nun schon seit 2008 gibt und regelmäßig Aufsehen erregen. Was gab den Anstoß?

Dieser Findling hatte mich schon immer gereizt. Irgendwann habe ich dann eine passende Figur in Form einer winzigen und bezahlbaren Meerjungfrau gefunden und sie eines Nikolausnachts auf den Stein gesetzt.

Meerjungfrau von Möltenort: Das Mischungsverhältnis von Blitzzement und Wasser muss stimmen

Dürfte aber nicht so ganz einfach gewesen sein, mitten in der Nacht auf einem glitschigen Felsbrocken herumzuklettern, um dort eine Bronzefigur wetterfest zu montieren. Also, wie geht das?

Das Handwerk dabei ist: Das Mischungsverhältnis von Blitzzement und Wasser muss stimmen, genauso wie die Temperatur. Sonst hat man entweder Schlammbrühe oder Zementbrocken, die längst abgebunden und deshalb nicht mehr zu bearbeiten sind.

Dieser Seehund balancierte 2009 einen Ball mit hintersinnigem Spruch: „Figuren aufstellen strengstens verboten - Der Fördewart“. Quelle: Norbert Zimmer

Und die Kletterei auf nassem Fels ist sicher auch kein Vergnügen?

Was heißt hier Vergnügen? Wat mutt, dat mutt! Nasse Füße habe ich mir oft geholt. Und ich bin auch schon mal abgerutscht und ins Wasser gefallen. Aber so richtig lustig wurde es, als uns in einer Nikolausnacht ein heftiger Schneesturm überraschte. Der Anblick seines komplett eingeschneiten Herrchens verängstigte meinen mir auf Schritt und Tritt folgenden – inzwischen selbst eingeschneiten – Kater, der verzweifelt miaute. Zum Glück kam meine Frau hinzu, die zumindest den Kater nach Hause trug.

Sind Sie schon auf frischer Tat ertappt worden?

Der eine oder andere Hundebesitzer oder Radfahrer kam schon vorbei und ahnte wohl, was ich da gerade tue. Ich hab dann gesagt: Nun geht mal schön weiter. Das haben sie dann in aller Regel auch gemacht.

Polizei kennt Aktionskünstler hinter der Meerjungfrau von Möltenort

Wissen die Heikendorferinnen und Heikendorfer denn, wer Sie sind und was sie machen?

Ein paar schon. Doch die meisten halten dicht. Nur die Heikendorfer Polizei, die kennt mich.

Wie das denn? Haben Sie mit Ihren Aktionen etwas Unerlaubtes angestellt?

Eigentlich wohl schon… Die Beamten haben mich aber kontaktiert, nachdem sie eine Figur von mir gefunden hatten, die zuvor irgendjemand offenbar stehlen wollte. Die Polizisten haben mich gedrängt, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, „damit diesen Vandalen endlich das Handwerk gelegt werden kann“. Schließlich hätte ich doch mit meiner Aktion was Tolles für Heikendorf erreicht. Deshalb möge ich doch bitte auch dafür sorgen, dass meine Figuren diebstahlsicher stehen. Ich war baff.

Auch Vandalismus gab es: 2009 schlugen Unbekannte die Skulptur vom Sockel des Figurenfelsens - sehr zum Leidwesen der Spaziergänger. Quelle: Norbert Zimmer

Und sind Sie dem Rat gefolgt?

Wie soll das gehen? Mit schwerem Gerät arbeiten, Kameras aufstellen oder Alarmsirenen montieren? Ich finde: Gerade das Vergängliche macht den Reiz der Aktionen aus. Das soll auch so bleiben.

Kommen wir auf die Figuren zurück. Gestalten Sie die selbst?

Nein. Ich finde Sie irgendwo – Flohmarkt oder Internet. Einen der beiden beschädigten und inzwischen halbwegs reparierten Seehunde hatte ich mal von einem Segeltörn aus Schweden mitgebracht. Vor zwei Jahren gab es einen schönen Fisch, den eine Heikendorfer Künstlerin gestaltet hatte, im letzten Jahr noch eine kleine Meerjungfrau darauf von derselben Künstlerin. Es tat mir schon weh, dass „Vandalen“ diese Skulptur noch vor dem Jahreswechsel 2020/2021 offensichtlich mit Steinen zerschlagen hatten.

Diesen Bronzefisch gestaltete 2020 eine Künstlerin. Quelle: Nadine Schättler

Sind Sie eigentlich der einzige Aktionskünstler, der den Möltenorter Figurenfelsen bestückt?

In den ersten Jahren gab es in der Tat „Mittäter“, die ich aber nicht kenne. Mal stellten sie einen Frosch, mal einen Gartenzwerg oder eine Porzellanmadame auf. Aber in den letzten Jahren habe ich die Aktionen alleine weitergeführt. Insgesamt dürften es seit 2008 annähernd 30 Figuren gewesen sein, von denen manche sogar sehr lange standen – „meine“ beiden Seehunde etwa zwei Jahre.

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass sich so viele Menschen dafür interessieren, was sich auf dem Figurenfelsen abspielt?

Ehrlich gesagt wundere ich mich immer noch über diesen Hype, den ich niemals erwartet hätte. Das Interesse scheint ja noch größer zu sein als an unseren „seriösen Kunstobjekten“. Vielleicht liegt es an der etwas anarchischen Art der Präsentation, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht es mir Vergnügen, wenn ich manchmal dieses Schauspiel aus der Nähe betrachte: Ganze Familien machen Selfies vor der Meerjungfrau. Wie vor einer echten Sehenswürdigkeit. Welchen Nerv habe ich hier getroffen?