In der Corona-Pandemie gibt es viele Helfer, die fast täglich alles geben. Eine von ihnen ist Arzthelferin Nele Minak (39) aus Köhn. Seit März hilft sie in den Impfzentren in Plön und jetzt in Schönberg und hat schon so manche Freudenträne mit ihren Impflingen verdrückt.