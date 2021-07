2017 und 2018 hatten Jugendgruppen in Preetz für Ärger gesorgt. Die Polizei erklärte die Innenstadt daraufhin für einige Monate zum gefährlichen Ort. Nun gab es eine Messerstecherei am Bahnhof – ein Jugendlicher sitzt seitdem in U-Haft. Hat das Folgen?