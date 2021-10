Lütjenburg

Am Sonnabend attackierte ein Mann in Lütjenburg einen anderen mit einem Messer. Zwar wurde niemand verletzt. Doch wie ist die Stimmung in der Kleinstadt mit ihren 5600 Einwohnern? Fühlen die Menschen sich nun unsicher? Ein Blick auf die Polizeistatistik kann beruhigen.

Das war geschehen: Ein 24-Jähriger stürmte mit einem Messer auf einen Gleichaltrigen zu. Der konnte unverletzt fliehen. Inzwischen ist bekannt: Der Täter konsumierte seit Jahren große Mengen Cannabis und gilt als psychisch labil. Die Familie gibt den Drogen die Schuld am Zustand des jungen Mannes. Er ließ sich wenige Stunden nach dem Geschehen ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen. Eine Amtsärztin wies ihn in eine Fachklinik ein.

Zuvor hatte die Polizei mit einem Großaufgebot das Haus umstellt, in dem sie den bewaffneten Mann vermuteten. Spezialkräfte der Polizei waren vor Ort.

Franziska von Ohlen bekam den Polizeiaufmarsch am Sonnabend hautnah mit. Sie wollte mit dem Wagen zu ihrer Buchhandlung am Markt, kam aber wegen der Polizeiabsperrung nicht durch. „Wir sind dann umgedreht.“

„Es ist eine traurige Sache“

Angst macht ihr das Geschehen nicht. Nur für einen kurzen Moment beim Anblick der Szene dachte sie: „Das fühlt sich gerade nicht gut an.“ Das Gefühl der Sicherheit sei aber nicht dauerhaft beeinträchtigt, sagt sie, auch wenn ihr Geschäft nur einen Steinwurf vom Ort des Geschehens liegt. „Es gibt überall verrückte Menschen, egal wo man ist.“

„Es ist eine tragische Geschichte, die nur Verlierer kennt“, sagt Andreas Tedsen, dessen Familie das benachbarte Hotel Lütje Burg betreibt. Er kennt den Vater des 24-Jährigen und die Hintergründe. „Es ist eine traurige Sache.“ Auch mit Angegriffenen und der Wohnungsnachbar fühlt Tedsen mit. Die Tat lässt auch beim ihm keine Unsicherheit aufkommen. „Ich fühle mich in Lütjenburg absolut sicher und wohlbehütet.“ Von dem Geschehen erfuhr er über die Medien und einem Telefonat mit seiner Tochter vor Ort.

Könnte die Polizei mehr gegen Drogen im ländlichen Raum machen?

Lütjenburgs Bürgermeister Dirk Sohn bemängelt bei der Landespolizei, dass sie in Sachen Rauschgift eher die Städte als den ländlichen Raum im Blick habe, zudem auch eine Stadt wie Lütjenburg mit 5600 Einwohnern zählt. Kiel oder Lübeck würden in dieser Hinsicht mehr polizeiliche Aufmerksamkeit erhalten. Dabei gebe es auch eine Drogenszene auf dem Land.

Wie sicher lebt man in Lütjenburg? Die Frage dürften sich viele Bürger stellen angesichts des Vorfalls. „Mancher Kollege würde sich die Hände reiben, wenn er bei uns Dienst machen könnte“, sagt der Leiter der Lütjenburger Polizeistation, Torsten Beese. Die Kriminalitätslast sei sehr niedrig. Von Zuständen wie in Preetz, wo es große Probleme mit Jugendcliquen gab, sei Lütjenburg sehr weit entfernt.

„Die Polizei ging anfangs vom Schlimmsten aus“

Der äußere Eindruck am Sonnabend am Marktplatz sei natürlich ein anderer gewesen. Über ein Dutzend Polizisten zum Teil mit Schutzschilden und einer Maschinenpistole hatten das Gebäude abgeriegelt, in dem sie den Täter zunächst vermuteten. Die Polizei sei vom Schlimmsten ausgegangen und deshalb mit starken Kräften vor Ort gewesen, so Beese, der selbst aus dem freien Wochenende zum Tatort geeilt war.

Die Kriminalstatistik 2020 stützt das unaufgeregte Bild des lokalen Polizei-Chefs. Als Folge von Corona gab es bei Gewalttaten einen deutlichen Rückgang. Rohheitsdelikte gingen um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Körperverletzungen um 14 Prozent, was dem Ausfall vieler Feste in der Stadt geschuldet sein dürfte. In Lütjenburg zieht auch der Trend wie im gesamten Kreis Plön: Seit 2011 geht die Zahl der Straftaten jedes Jahr zurück.

Darauf sind die Lütjenburger Beamten und Beamtinnen seit vielen Jahren stolz: Mit einer Aufklärungsquote bei Straftaten von zuletzt 63 Prozent liegt die Station über dem Landes- und Kreisdurchschnitt.