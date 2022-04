Minderjähriger klaut Carsharing-Auto und fährt von Kiel nach Mönkeberg

Mönkeberg

Ein Minderjähriger hat ein Auto einer Carsharing-Firma gestohlen und ist damit von Kiel nach Mönkeberg gefahren. Im Auto saßen weitere Jugendliche. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer besaß demnach keine Fahrerlaubnis und stand möglicherweise unter Drogen.

Gegen 5 Uhr habe sich eine männliche Person bei der Carsharing-Firma gemeldet und behauptet, das Fahrzeug genutzt und dann etwas darin vergessen zu haben, so die Polizei. Um die Gegenstände aus dem Auto zurückgeben zu können, öffnete eine Mitarbeiterin der Carsharing-Firma das Fahrzeug per Fernzugriff. Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass sich das Auto bewegte. Eigentlich, so die Polizei, sei das unmöglich. Wie es dem Jugendlichen gelang, das Auto zu starten, ist unklar. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei.

Von Kiel nach Mönkeberg: Jugendlicher klaut Carsharing-Auto

In dem Audi ist ein GPS-Sender verbaut, mit dem die Frau der Polizei den Standort des Fahrzeugs übermitteln konnte. Beamtinnen und Beamte aus Kiel und Schönberg fanden das gestohlene Fahrzeug in der Strandstraße in Mönkeberg.

Im Fahrzeug befanden sich nach Angaben der Beamten zwei männliche und zwei weibliche Minderjährige im Alter von 15 bis 17 Jahren. „Fahrer war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 17-jähriger Kieler“, so ein Polizeisprecher. Die Beamten vermuten, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Drogen stand, sie gehen von Cannabisprodukten aus.

Carsharing-Auto gestohlen: Stand der Jugendliche Kieler unter Drogen?

Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten auf dem Polizeirevier eine Blutprobe. Im Anschluss wurde der Kieler entlassen.

Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel. Die weiteren im Fahrzeug befindlichen Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie sind im eingeleiteten Verfahren Zeugen.