Lütjenburg

Eine pfiffige Idee ist alles. Lütjenburger Gymnasiasten haben beim Misch-Wettbewerb (Medien in der Schule) der Kieler Nachrichten in der Kategorie „Fotografie“ den ersten Platz belegt. Die Jugendlichen des Wahlpflichtkurses „Medienpraxis“ griffen sehr kreativ das Thema Corona in den Medien auf. Um die wahre Botschaft des Bildes zu erkennen, muss man aber sehr genau auf die einzelnen Personen schauen. Je länger man es betrachtet, desto mehr feine Details kommen zum Vorschein.

Eine Rache für ausgefallene Partys?

Das ist auf dem Foto zu sehen: Schülerinnen und Schüler umringen ein Corona-Symbol, das am Boden kniet. Sie bewerfen die Figur mit Papierfliegern, die aus den Seiten der Kieler-Nachrichten gebastelt wurden. Im ersten Augenblick denkt sich der Betrachter, da werfen Jugendliche etwas aus Corona-Frust auf das Virus-Symbol. Rache für ausgefallene Fahrten und entgangene Partys.

„Liebe Journalisten: Schaut mal unser Bild an“

Das ist nicht richtig. Die Schüler haben einen Begleittext zu dem Foto geschrieben, in dem sie auch Kritik an den Medien äußern: „Liebe Journalisten, täglich lesen wir die Zeitung und nutzen viele Medien. Aber wo man auch nur hinschaut: nur Corona, Corona. Corona! Dabei gibt es so viel mehr, was das Leben ausmacht und uns, nicht nur als jugendliche Leser interessiert. Schaut mal unser Bild an.“

Die vergessenen Themen schlagen zurück gegen Corona

Und auf der Fotografie sind unterschiedliche Figuren zu sehen, die die Papierflieger werfen. Eine junge Reiterin steht dort mit ihrem Helm auf dem Kopf. Schüler sind offenbar auf Reisen, weil sie einen Koffer dabei haben und Sonnenbrillen auf. Andere musizieren mit Geige, Triangel und Tamburin. Besonders lustig: Einige Schülerinnen und Schüler des Kursus, der von Lehrerin Maren Strehl geleitet wird, stehen vor Blumentöpfen und halten sich auch welche über dem Kopf.

Bereits 2020 Jahr siegten Schüler des Gymnasiums Lütjenburg mit einer Aufnahme zum Thema Verschwörungstheorien in der Kategorie Foto. Quelle: hfr

Das wollen die Gymnasiasten damit sagen: Wir wollen nicht nur etwas über Corona lesen, sondern auch über Musik, Sport, Reisen oder Umweltthemen. Und auf den Papierfliegern, die auf das Corona-Virus fliegen, sind diese Themen vorhanden. Die anderen Lebenswelten, die aus Sicht der Schüler in den Medien zu kurz kommen, greifen also Corona an.

Diese Foto-Idee fanden die Juroren so gut, dass sie die Lütjenburger auf Platz 1 setzten. Übrigens nicht zum ersten Mal. Bereits 2020 gewannen Jungen und Mädchen des Gymnasiums den Fotowettbewerb. Damals ging es um Verschwörungstheorien.