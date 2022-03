Schönkirchen

Warum sind in der Zeitung Löcher am Rand? Wie viele Bäume müssen für eine Zeitung gefällt werden? Wie lange braucht man, um einen Artikel zu schreiben? Die Kinder der 4a und 4b sitzen vor mir in der Schönkirchener Grundschule im Augustental und löchern mich mit Fragen. Sie wollen ganz genau wissen, wie eine Zeitung entsteht und wie eine Reporterin arbeitet.

Die Kinder nehmen am Projekt „Medien in der Schule“ (Misch) von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung teil. Vier Wochen lang bekommen die Misch-Entdecker die digitalen Angebote und die Zeitung in die Klasse geliefert, um den Umgang mit Medien zu lernen. Unterstützt wird das Projekt von der Förde Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen.

Die Finger der Schüler schießen an diesem Vormittag so schnell in die Luft, dass ich den Überblick verliere, wer sich zuerst gemeldet hat. „Wie häufig muss man eine Zeitung machen“, fragt mich eine Schülerin. Die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung sind Tageszeitungen, wir müssen jeden Tag eine Zeitung füllen, antworte ich. Das sorgt für Staunen in der Klasse.

Doch die Jugendlichen wollen nicht nur wissen, wie eine Zeitung entsteht, sie wollen auch wissen, wie eine Reporterin arbeitet. Da ich über den Besuch in der Schule berichten möchte, erzähle ich ihnen, wie ich diesen Artikel schreibe.

Misch-Artikel: Zitate machen einen Artikel lebendig

Wichtig sind Hintergrundinformationen. Warum bin ich überhaupt in der Schule? Wer sitzt gerade vor mir und wie viele Kinder sind das? Fleißig beantworten die Kinder meine Fragen. Und dann suche ich mir noch zwei Protagonisten heraus, die ich interviewe. Zitate von Akteuren machen einen Artikel immer lebendiger, erkläre ich. Da es nur ein kurzes Interview wird, mache ich mir Notizen und nehme es nicht mit einem Diktiergerät auf.

Eine Protagonistin ist Eleanor Asmussen. Sie ist zehn Jahre alt und geht in die 4b. Welche Artikel findest du am spannendsten in den Kieler Nachrichten, frage ich sie. „Die Texte über den Krieg in der Ukraine“, antwortet sie. Und warum? „Ich finde das doof, was Putin macht. Er schadet damit auch seiner eigenen Familie.“ Hast du auch schon mal einen eigenen Artikel geschrieben? Eleanor nickt. „Ich habe über unsere Tanzstunde geschrieben“, sagt sie. Schwer sei das nicht gewesen. Sie habe auch nur zehn Minuten dafür gebraucht. Aber es habe ihr Spaß gemacht.

Sophia Albrecht (9) aus der 4a interviewe ich auch noch. Sie interessiert sich ebenfalls für den Krieg in der Ukraine, aber auch für die Sportartikel. Einen Artikel hat sie auch schon einmal geschrieben. „Über einen Unfall, den ich selbst gesehen habe“, sagt sie. Ein Mann sei mit dem Fahrrad gestürzt.

Auch die anderen Kinder wollen erzählen, worüber sie schon berichtet haben. Demos, weitere Unfälle oder Tiere – ich merke, dass da schon kleine Journalisten vor mir sitzen.