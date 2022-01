Der Kreis Plön ist der Kreis in Schleswig-Holstein mit der geringsten Belastung an Kriminalität. Dennoch geschehen auch hier schwere Verbrechen. In einer Serie erinnern die Kieler-Nachrichten an vergangene Taten. Hier ein Blick zurück ins Jahr 2004: Schaustellergehilfen erschlagen brutal einen Behinderten in Lütjenburg.